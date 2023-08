Ce qu'il faut savoir sur Eris, le nouveau variant du Covid-19

Depuis deux jours la toile tunisienne est en effervescence à cause de ce que certains ont présenté comme une nouvelle épidémie provoquée par le virus Eris. Des rumeurs qui ont suscité l'intérêt et les craintes des internautes.

Quelques personnes ont tenté de rassurer les gens ou du moins leur présenter une information juste.

Pour en savoir plus, BN Check a fait quelques recherches. Il s’avère qu’Eris ou EG.5 est le nouveau sous-variant d'Omicron. Cette lignée du Covid-19 a été signalée pour la première fois le 17 février 2023 et désignée comme variant sous surveillance le 19 juillet 2023.

« Avec cette évaluation des risques, nous désignons EG.5 et ses sous-lignées comme un variant d'intérêt », lit-on dans un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui précise que « la sous-variante EG.5.1 représente 88% des séquences disponibles pour EG.5 et ses lignées descendantes ».

Et d’ajouter : « Globalement, la proportion d'EG.5 signalés a augmenté régulièrement. Au cours de la semaine épidémiologique du 17 au 23 juillet 2023, la prévalence mondiale d'EG.5 était de 17,4%. Il s'agit d'une augmentation notable par rapport aux données rapportées quatre semaines auparavant (du 19 au 23 juillet 2023), lorsque la prévalence mondiale d'EG.5 était de 7,6%.

Sur la base des données disponibles, le risque pour la santé publique posé par EG.5 est jugé faible au niveau mondial ».

L’OMS affirme qu’il n’y a pas de « changements signalés dans la sévérité de la maladie ». Cependant, elle met en garde qu’« EG.5 peut entraîner une augmentation de l'incidence des cas et devenir dominant dans certains pays, voire à l'échelle mondiale »

