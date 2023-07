Du maïs qui éclate sous l'effet de la chaleur à Jendouba ?

Pendant que la Tunisie connaît une vague de chaleur intense avec des températures extrêmes dépassant les 42 degrés dans certaines régions, une publication s'est répandue sur Facebook montrant du pop-corn cuit sur un épi de maïs.

La photo a été publiée le 19 juillet 2023 et des internautes prétendent qu'elle a été prise dans le gouvernorat de Jendouba au Nord-Ouest de la Tunisie et que, en raison de la chaleur intense, le pop-corn a éclaté sur l'épi de maïs.

Cette image a été partagée avec des commentaires humoristiques du genre : « Plus besoin de cuire du pop-corn ici, la chaleur s'en charge désormais ! » D'autres ont plaisanté en disant : « Je vais envoyer cette image à mon patron au travail pour qu'il me donne un congé ! » Certains Tunisiens ont ajouté : « Si c'est ce que la chaleur fait au maïs, qu'est-ce qu'elle va faire de nous ? ».

Cependant, après vérification de l'image, il s'est avéré qu'elle était un montage humoristique déjà publié sur les réseaux sociaux depuis 2019 en Turquie, au Soudan et au Brésil pour montrer l'intensité de la chaleur. Il s'agit en réalité d'une image retouchée et devenue une caricature. Les internautes ont publié cette même image avec des commentaires humoristique et elle est devenue un symbole pour représenter la haute chaleur dans le monde.

L'hémisphère Nord continue de subir une canicule intense cette semaine. En France, sept départements sont actuellement en alerte canicule. Depuis le 5 juillet 2023 , la Tunisie connaît une vague de chaleur, avec des températures dépassant les 50 degrés Celsius dans certaines régions.

Le gouvernorat de Tozeur, dans le sud de la Tunisie, a enregistré dimanche 9 juillet 2023 une température de 48,9 degrés à l'ombre et 57,3 degrés au soleil, selon les chiffres officiels de l'Institut national de la météorologie.

L'Algérie a connu aussi une vague de chaleur depuis le début du mois de juillet. Le pays a enregistré une consommation record d'électricité, la plus élevée de son histoire, elle a enregistré un record de température à l'ombre, atteignant 50 C degrés Celsius dans le Sahara.

R.A