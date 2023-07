Est-ce qu'un requin a été trouvé à Bizerte ?

Une vidéo diffusée depuis le 16 juillet a causé la panique parmi les citoyens. La vidéo montre un gros poisson nageant aux côtés des citoyens, ce qui a provoqué un chaos et de la peur. Alors que certains ont suggéré qu'il s'agissait d'une attaque de requin, certains citoyens ont affirmé qu'il s'agissait d'un dauphin égaré qui s'était approché de la plage.

La vidéo a été largement partagée sur de nombreuses pages et les auteurs prétendent qu'elle a été filmée sur l'une des plages d'El Alia dans le gouvernorat de Bizerte. Cette vidéo survient à un moment où plusieurs citoyens expriment leurs craintes quant à l'invasion des côtes tunisiennes par les requins, suite à l'incident en Égypte où un touriste russe a été attaqué par un requin.

Face à la diffusion de cette vidéo et à l'état de terreur qu'elle a suscité parmi les citoyens, nous avons vérifié sa véracité. En utilisant simplement le moteur de recherche Google et en effectuant une recherche par mots-clés sur Facebook, nous avons pu retrouver la source de la vidéo. Elle a été filmée par un baigneur et publiée sur la page "Tunis lel Akhbar" le 16 juillet 2023. En vérifiant la source de la vidéo, nous avons découvert qu'elle a été filmée sur la plage d'El Alia, dans le gouvernorat de Mahdia, et non dans la région d'El Alia de Bizerte qui ne possède pas de plage.

En entrant en contact avec le propriétaire de la vidéo, nous avons confirmé sa véracité. Contrairement à ce que prétendent certains, la vidéo ne montre pas un requin, mais un thon, qui n'est pas étranger aux côtes tunisiennes et est abondant en mer Méditerranée.

Le thon est l'une des espèces de poissons les plus célèbres et les plus consommées au monde. Selon les Nations Unies, il représente plus de 8% des poissons vendus par les humains à travers le monde. C’est une espèce de poisson appartenant à la famille des Scombridés, qui comprend également le maquereau et le boniteau, et c'est un poisson très recherché et apprécié que l'on trouve dans les océans du monde entier.

