Non, ce ne sont pas des Ovni mais des satellites Starlink

Des vidéos montrant des lumières dans le ciel ont circulé depuis le dimanche 17 juillet 2023, ce qui a suscité la perplexité des Tunisiens. Ces vidéos ont été largement partagées sur plusieurs pages, pendant que certains suggéraient qu'il s'agissait d'étoiles dans le ciel, d'autres excluaient cette possibilité : « Il s’agit peut-être d'Ovni », commente l’un des internautes.

Ces objets étranges traversant le ciel et visibles à l'œil nu ont suscité l’étonnement des Tunisiens. Certains ont évoqué même un nouveau phénomène astronomique : « Il s'agit en fait d'un nouveau phénomène astronomique, des étoiles en mouvement dans le ciel, c’est spectaculaire ! ».

Face à ces interrogations, nous avons entamé une vérification sur ces vidéos, et contrairement à ces allégations il ne s’agit ni d'Ovni ni d'un vaisseau extraterrestre comme le prétendent certains internautes, il est apparu qu’il s’agit de satellites Starlink qui traversent le ciel et qui sont visibles à l’œil nu.

Starlink c'est quoi ?

Starlink est un réseau de satellites lancé par la société spatiale privée SpaceX du milliardaire Elon Musk afin de fournir un accès Internet à bas coût dans les régions éloignées.

Un satellite Starlink a une durée de vie d'environ cinq ans. La société SpaceX vise à déployer jusqu'à 42.000 satellites dans cette méga-constellation.

D'après Spaceflight Now, chaque satellite Starlink actuel a un poids d'environ 260 kilogrammes. En novembre 2022, il y avait 3271 satellites Starlink en orbite, dont 3236 étaient opérationnels. Les satellites de Starlink se trouvent à une altitude d'environ 550 kilomètres au-dessus de la Terre, et pour les observer on n’a pas besoin d’équipement spécial, ils sont visibles à l'œil nu. Les satelites de Starlink peuvent apparaître comme une chaîne de perles ou un "train" de lumières vives en mouvement à travers le ciel nocturne. Les satellites sont plus faciles à repérer un ou deux jours après leur lancement et leur déploiement, mais deviennent progressivement plus difficiles à repérer lorsqu'ils atteignent leur altitude orbitale finale d'environ 550 kilomètres.

Ces satellites se lancent en grappes, avec des groupes de 60 satellites en même temps. Depuis le lancement en 2018, 13 grappes ont été envoyées en orbite grâce aux lancements des fusées Falcon 9, selon le site Starwalk.space. Actuellement, il y a plus de 3000 satellites en orbite autour de la Terre. À terme, SpaceX prévoit d'en déployer jusqu'à 42.000.

Si vous voulez voir où se trouvent tous les satellites Starlink en temps réel, cette carte Starlink montre la couverture mondiale de chaque satellite, ainsi que des informations sur combien sont actuellement en service, inactifs ou se sont consumés dans l'atmosphère terrestre.

Pourquoi pouvons-nous voir les satellites Starlink ? Ont-ils des lumières ?

Nous pouvons voir les satellites Starlink uniquement lorsqu'ils reflètent la lumière du soleil , ils ne possèdent pas de lumières propres.

R.A