Zidane à Bizerte, Shakira à Haouaria, ces stars choisissent-elles la Tunisie pour les vacances ?

Une photo virale montrant l'entraîneur et ancien footballeur français Zineddine Zidane en vacances avec sa famille a suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux en Tunisie. Selon la description accompagnant l'image, il s'agissait des vacances familiales de Zineddine Zidane à Rafraf, dans la région de Bizerte. Cette photo a suscité diverses réactions, certains la considérant comme une belle image pour le tourisme tunisien, tandis que d'autres ont exprimé des doutes et sont restés perplexes.

Cependant, une vérification réalisée par BNcheck a clairement démontré que l'image ne montrait pas la plage de Rafraf, et on pouvait même y apercevoir des détails indiquant qu'il s'agissait d'une autre destination, à l’œil nu on voit bien qu’il ne s’agit pas de l’ile de Pilau de Rafraf. Nous avons poursuivi notre investigation pour vérifier l'authenticité de l'image et nous avons découvert qu'elle avait été partagée par le fils de Zidane, Lucas, le 8 juillet 2023 lors de leurs vacances en Espagne.

L'ancienne légende du football était accompagnée de son épouse, Véronique, et de leurs quatre fils : Enzo 28 ans, Luca 25 ans, Théo 21 ans et Elyaz 17 ans. Cette fois-ci, c'est à travers le compte Instagram de Luca que la petite famille a partagé les photos de leurs vacances.

Zineddine Zidane a l'habitude de partager des photos de ses vacances en famille, ce qui suscite toujours un grand intérêt sur la toile. Les internautes s'émerveillent souvent devant leur teint hâlé en maillot de bain et leur silhouette athlétique, Zineddine, Véronique, Enzo, Théo et Elyaz avaient tous travaillé dur pour afficher des physiques en pleine forme cet été. Certains internautes ont même commenté en disant que c'était un véritable défilé d'abdominaux. Cette observation n'est pas surprenante, car le sport, en particulier le football, occupe une place importante au sein de la famille Zidane. Ainsi, il est évident que la photo ne représente pas la plage de Rafraf, mais bien l'Espagne.

Il est important de noter que ce n'est pas la première fois que les internautes tunisiens utilisent des photos de célébrités pour prétendre qu'elles ont été prises en Tunisie. L'année dernière, par exemple, une photo de Shakira sur une plage a fait le tour de Facebook, affirmant faussement qu'elle passait ses vacances à Haouaria, alors qu'en réalité, il s'agissait de vacances en Espagne avant sa rupture avec le joueur espagnol Gerard Piqué.

