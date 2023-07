La photo de Ons Jabeur sur le Big Bus Tours à Londres ? Voici la vérité en image

Une publication récente sur Facebook est devenue virale en Tunisie, mettant en scène la photo de Ons Jabeur, la championne de tennis tunisienne, sur le célèbre bus touristique de Londres, connu sous le nom de "Big Bus Tours London". Les Tunisiens ont été ravis de voir cette image, interprétant cela comme une reconnaissance de l'importance de leur championne de tennis. Certains ont même suggéré que cette affiche était une promotion gratuite de la Tunisie en Grande-Bretagne, tandis que d'autres y ont vu une preuve de l'appréciation des Anglais envers Ons Jabeur.

Cependant, après une vérification approfondie de la photo sur des sites tels que TinyEye et Pinterest, il est apparu clairement que cette image était le fruit d'une manipulation Photoshop. La photo de Ons Jabeur n'a jamais été affichée sur le bus touristique de Londres. En réalité, cette même image a été utilisée avec les affiches d'autres stars, telles que George Michael, David Bowie et Michael Bublé.

Ons Jabeur reste une source d'inspiration pour les jeunes en Tunisie et dans le monde entier. Son parcours exceptionnel dans le tennis professionnel lui a valu le titre d'ambassadrice de la Tunisie dans le monde sportif. À seulement 27 ans, elle a réussi à se hisser parmi les meilleures joueuses mondiales, atteignant des sommets et repoussant constamment les limites de ce sport exigeant.

Ons Jabeur a été la première joueuse de tennis tunisienne à se hisser en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. En 2020, elle a atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie, un exploit qui a suscité une immense fierté chez les Tunisiens et a attiré l'attention du monde entier sur son talent exceptionnel. En 2022 elle a atteint de nouveaux sommets dans sa carrière en devenant la numéro 2 mondiale du classement WTA. Cette réalisation extraordinaire fait d'elle la joueuse tunisienne, arabe et africaine la mieux classée de l'histoire des classements WTA et ATP.

Sa détermination, son courage et sa passion pour le tennis ont conquis le cœur de nombreux fans et ont inspiré une génération de jeunes joueurs et joueuses tunisiens à poursuivre leurs rêves. Son succès sur les courts de tennis a contribué à renforcer l'image de son pays et à promouvoir les valeurs de l'effort, de la persévérance et du dépassement de soi. En tant que championne de tennis, Ons Jabeur a montré à la jeunesse tunisienne que tout est possible avec du travail acharné, de la détermination et de la passion. Elle est devenue un symbole d'espoir pour les jeunes qui aspirent à réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient.

Bien que la photo de Ons Jabeur sur le bus touristique de Londres se soit avérée être un canular, cela n'a en rien diminué l'importance et le rayonnement de la championne de tennis tunisienne. Ons Jabeur reste une source d'inspiration pour les jeunes, un exemple de réussite sportive et un ambassadeur de la Tunisie dans le monde du tennis.

R.A