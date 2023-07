Une langouste géante trouvée en Tunisie ? Est-ce vrai ?

Une image fascinante d'une langouste géante a commencé à circuler sur les réseaux sociaux en Tunisie depuis le 6 juillet 2023. La photo, accompagnée d'une description affirmant qu'il s'agissait d'un spécimen trouvé sur les côtes de Bekalta, au Sahel tunisien, a rapidement suscité la surprise et la peur parmi les Tunisiens. Les internautes se sont interrogés sur l'authenticité de cette image hors du commun.

Dans la publication initiale, il était indiqué que la découverte avait été faite au port de Thapsus à Bekalta. Le texte précisait : « C'est la première fois que l'on pêche une langouste d'une telle taille ». Cette affirmation a attiré l'attention de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux qui se sont demandé comment un tel spécimen avait pu être trouvé si près des côtes tunisiennes.

Les commentaires et interrogations des internautes ont été nombreux. Certains se sont montrés émerveillés par la taille impressionnante de la langouste, tandis que d'autres ont exprimé leur crainte face à cette créature inhabituelle. Certains ont même émis des hypothèses sur les raisons qui auraient pu conduire à une telle croissance anormale de l'animal.

« Est-ce que cela pourrait être dû à l’alimentation de la langouste ? » s'est interrogé un internaute.

« Je n'ai jamais rien vu de tel ! C'est à la fois incroyable et effrayant », a commenté un autre. Une autre personne a demandé si cette langouste géante pouvait représenter un danger pour les pêcheurs et les baigneurs des plages tunisiennes.

Cependant, des recherches plus approfondies ont révélé que cette image avait déjà été partagée sur les réseaux sociaux en Chine, en Turquie et en Thaïlande depuis le mois de juin. Cette découverte a jeté un doute sur l'authenticité de la photo. Face à la taille du la créature nous avons suspecté une possible manipulation de l'image.

Afin de dissiper les doutes, nous avons utilisé l'outil de détection de manipulation d'images de Hugging Face, une plateforme basée sur l'intelligence artificielle. Les résultats ont révélé que l'image de la langouste avait été modifiée à l'aide de l'intelligence artificielle à hauteur de 31 %. Cela indique qu'une partie de l'image a été retouchée ou modifiée de manière significative. Dans l'image, on voit un homard et non pas une langouste comme le prétend la légende. Ainsi, la publication ne montre pas une langouste découverte sur les côtes tunisiennes et l’image même a été générée par intelligence artificielle.

Langouste, homard quelle différence ?

Ces deux créatures marines sont en réalité deux espèces différentes. Bien qu'ils soient tous deux des crustacés décapodes, ce qui signifie qu'ils ont dix pattes, ils font partie de la même famille des néphropidés. Il est important de préciser que le homard n'est pas simplement le mâle de la langouste.

Il existe une méthode simple pour faire la différence : le homard possède deux grandes pinces puissantes pour attraper et couper ses proies, tandis que la langouste ne dispose que de deux petites pinces situées à l'extrémité de ses pattes. Par ailleurs, la langouste est munie de deux longues antennes épineuses.

Les deux crustacés sont réputés pour leur chair délicate, mais le homard offre une chair feuilletée et très parfumée, tandis que celle de la langouste est plus ferme et douce. La langouste est généralement plus chère que le homard, en raison de sa rareté.

Dans les eaux du Maine, aux États-Unis, en 1926, une découverte historique a été faite : le plus grand homard jamais capturé. Ce spécimen exceptionnel a stupéfié les pêcheurs locaux par sa taille impressionnante, pesant environ 23,36 kg. Puis dans les eaux salées de la Nouvelle-Écosse, au Canada, en 1977, une découverte remarquable a été faite : le deuxieme plus grand homard capturé. Ce spécimen extraordinaire s'est distingué par son poids colossal d'environ 20,14 kg. La Nouvelle-Écosse est bien connue pour ses abondantes populations de homards, mais cette capture exceptionnelle a dépassé toutes les attentes. Lorsque les pêcheurs ont sorti leurs filets de l'eau ce jour-là, ils ont immédiatement compris qu'ils avaient affaire à un spécimen unique en son genre.

R.A