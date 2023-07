Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés en Tunisie ?

Aujourd'hui, le 30 juin 2023, le monde entier célèbre la Journée mondiale des réseaux sociaux. Une occasion de reconnaître l'importance croissante de ces plateformes dans notre vie quotidienne. En 2023, on estime que 4,9 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde, un nombre impressionnant qui ne cesse de croître d’après le magazine Forbes. De plus, ce chiffre devrait augmenter pour atteindre environ 5,85 milliards d'utilisateurs d'ici 2027, témoignant de l'influence continue de ces plateformes dans notre société moderne.

Parmi les réseaux sociaux les plus populaires, Facebook qui occupe toujours la première place avec 2,9 milliards d'utilisateurs actifs par mois à travers le monde. Le règne de Facebook se poursuit en 2023, mais il est suivi de près par YouTube, qui compte 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Ces deux géants des réseaux sociaux continuent de dominer le paysage numérique et d'attirer l'attention de millions de personnes à travers le globe.

Dans le contexte africain, une récente enquête de Medianet a révélé que la Tunisie se classe au quatrième rang dans le top 10 des pays utilisant Internet et les réseaux sociaux sur le continent. Le Maroc occupe la première position de ce classement. En Tunisie, 67 % de la population utilise Internet et 68 % utilise les réseaux sociaux. Facebook est particulièrement populaire, avec 7.625.400 utilisateurs tunisiens, représentant 64 % des internautes du pays. Parmi ces utilisateurs, 54 % sont des hommes. En outre, Messenger, la plateforme de messagerie de Facebook, est utilisée par 5.280.500 Tunisiens. Cependant, Twitter reste moins répandu, avec seulement 3 % de la population présente sur ce réseau.

En examinant la démographie des utilisateurs tunisiens d'Instagram, on constate que les femmes sont très présentes sur cette plateforme, représentant 49 % des utilisateurs avec un nombre impressionnant de 2.963.100 adeptes.

Il est également intéressant de noter que LinkedIn, le réseau social professionnel, compte 1.694.000 utilisateurs en Tunisie. Cette plateforme joue un rôle essentiel pour les professionnels tunisiens, leur offrant un espace où ils peuvent établir des connexions, partager des opportunités et développer leur réseau professionnel.

2016, l’émergence de Tiktok

Depuis son lancement en 2016, TikTok, l'application de vidéos courtes, a connu une ascension fulgurante dans le monde entier. En 2022, TikTok compte pas moins de 1,7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, ce qui en fait l'une des applications les plus utilisées de la planète. Avec son format de vidéos courtes et sa fonctionnalité de création ludique, TikTok a réussi à captiver les utilisateurs de tous âges, mais en particulier les jeunes. En effet, 63% des utilisateurs de TikTok ont moins de 24 ans, ce qui confirme son attrait auprès de la génération Z.

TikTok a également connu un succès retentissant en termes de téléchargements. En juillet 2021, l'application franchit la barre des 3 milliards de téléchargements dans le monde, témoignant de son engouement massif et de sa viralité. Cette croissance exponentielle ne montre aucun signe de ralentissement, car en septembre 2021, TikTok annonce avoir dépassé le seuil remarquable de 1 milliard de visiteurs actifs mensuels.

Même en Tunisie, TikTok a réussi à séduire un public considérable. Avec 1,130,787 utilisateurs actifs, les Tunisiens ont adopté cette plateforme créative et divertissante. L’application offre aux utilisateurs tunisiens la possibilité de s'exprimer, de partager leurs talents et de se connecter avec une communauté mondiale.

La croissance impressionnante de TikTok témoigne de l'impact que les plateformes de médias sociaux peuvent avoir sur notre façon de créer, de partager et de consommer du contenu. Le réseau a su se démarquer en offrant une expérience unique basée sur des vidéos courtes et captivantes, propulsant les créateurs et les utilisateurs au centre de l'attention.

TikTok a pu conquérir le monde avec son concept novateur de vidéos courtes. Avec des millions d'utilisateurs actifs en Tunisie et dans le monde, cette plateforme continue de façonner la culture en ligne et de fournir une source inépuisable de divertissement et de créativité.

La Journée mondiale des réseaux sociaux est l'occasion de célébrer la connectivité en ligne et de reconnaître l'impact significatif des réseaux sociaux dans nos vies. Ces plateformes offrent une multitude d'opportunités, qu'il s'agisse de rester en contact avec nos proches, de partager des moments précieux, de promouvoir des idées, ou encore de développer notre réseau professionnel. Cependant, il est également important de rester conscient des enjeux liés à l'utilisation des réseaux sociaux, tels que la protection de la vie privée, la désinformation et la cyberintimidation.

