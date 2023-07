Non, Romelu Lukaku ne vole pas de téléphones à Sfax

La Tunisie est devenue le théâtre d'une campagne de stigmatisation et de discrimination visant les Subsahariens résidant dans le pays. Malheureusement, certains individus ont choisi d'alimenter cette campagne en diffusant des images ironiques prétendant représenter des voleurs ou des braqueurs. Ces images, souvent détournées de célébrités mondialement connues comme le rappeur américain Kanye West ou le footballeur Romelu Lukaku, ont réussi à tromper certains utilisateurs qui ont par la suite propagé des messages de haine envers les Subsahariens.

Les images détournées ont toujours eu un fort pouvoir de persuasion, et cette récente utilisation ironique des photos de personnalités célèbres ne fait pas exception. En prenant des images de Kanye West ou de Romelu Lukaku et en les présentant faussement comme des Subsahariens accusés de vols, certains individus ont réussi à brouiller les frontières entre réalité et fiction. Les réseaux sociaux sont rapidement devenus le véhicule de ces images trompeuses, incitant certains utilisateurs à réagir avec colère et haine.

L'un des exemples les plus frappants de cette campagne de diffamation en ligne est la photo de Romelu Lukaku accompagnée d'un message accusateur affirmant qu'il aurait volé un iPhone 11 à un individu à Sfax. Cette photo et le message d'accompagnement ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions négatives et haineuses de la part de nombreux utilisateurs.

La campagne contre les Subsahariens en Tunisie, alimentée par des images ironiques et trompeuses, a suscité des réactions de haine de la part de certains utilisateurs des réseaux sociaux. Cependant, il est réconfortant de constater que de nombreux internautes ont rejeté ces discours discriminatoires et ont exprimé leur soutien envers les Subsahariens.

Ce n’est pas la première fois, que l’ironie est utilisée par certains pour alimenter le discours de haine en Tunisie, dans une publication qui date de mardi 28 février 2023, une page a partagé une position d’un certain Wael Labiadh, présumé médecin, qui d'après cette publication enseigne à l’université Harvard et soutient les Africains subsahariens et leur droit d'être en Tunisie. Ce post a fait plus que 60 réactions et 92 partages. Mais il s’agit d’une fausse publication, la photo utilisée dans la page est celle de Walter Hartwell, personnage principal de la série Breaking Bad, et il n’existe aucun médecin tunisien nommé Wael Labiadh à l’université de Harvard.

La deuxième publication a été publiée le lundi 27 février 2023. Elle prétend l’arrestation d’une personne d’origine subsaharienne qui a essayé de voler un téléphone. La page a utilisé une image avec ce post : « Les jeunes du quartier Al Salama Al Zahrouni ont pu affronter un citoyen africain qui tentait de voler un téléphone… et les effets des coups apparaissent bien sur son visage ».

Mais la personne qui apparaît dans la photo n’est que Kanye West, le rappeur américain.

R.A