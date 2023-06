Affaire des tweets de Nadia Akacha : est-ce que le badge bleu garantit l'authenticité ?

Les réseaux sociaux sont devenus l’espace de nombreuses controverses, en particulier lorsqu'il s'agit de déclarations accordées à l’ancienne cheffe de cabinet de la présidence de la République, Nadia Akacha. Ainsi, un prétendu compte au nom de Nadia Akacha a publié, le soir du mardi 13 juin 2023 des tweets lançant de graves accusations à l'encontre du chef de l'État, Kaïs Saïed. Ces tweets ont provoqué une onde de choc parmi les Tunisiens. La polémique a enflé puisque le compte avait été brièvement désactivé. Un débat s'est ouvert entre ceux qui croient en l'authenticité du compte et ceux qui pensent qu'il s'agit d'une grossière usurpation d'identité.

Le compte, créé en avril 2023, comptait 91 abonnements et 316 abonnés, et était estampillé de la pastille bleue, symbole de vérification sur Twitter. Certains Tunisiens ont cru ces tweets et ces accusations, en raison de l'existence du badge bleu.

Cependant, il est important de souligner que la présence d'un badge bleu ne garantit pas l'authenticité d'un compte. Auparavant, ce badge était gratuit et représentait une marque d'authenticité et de notoriété. Mais désormais, il indique simplement que l'utilisateur est abonné à Twitter Blue, moyennant des frais mensuels de huit dollars, et que son numéro de téléphone a été vérifié par la plateforme.

Il existe un moyen de déterminer si un compte est certifié automatiquement par la plateforme (les comptes populaires historiquement certifiés conservent leur badge pour l'instant) ou si la certification a été obtenue en payant. Pour cela, il suffit d'installer l'extension Chrome appelée "Eight Dollars". Cette extension permet de savoir qui est réellement vérifié sur Twitter, en distinguant les comptes certifiés gratuitement des comptes ayant payé pour leur vérification.

Comment utiliser Eight Dollars pour savoir qui est réellement verifié sur Twitter ?

Twitter a récemment introduit deux systèmes de vérification : Twitter Blue et les comptes officiellement vérifiés. Cependant, seul l'un de ces systèmes est réservé aux comptes légitimes vérifiés. Les abonnés à Twitter Blue affichent un symbole de coche bleue à côté de leur compte, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont été vérifiés par ID. En revanche, les comptes authentiquement vérifiés disposent d'un badge officiel qui les aide à être identifiés.

Afin de faciliter cette distinction, un développeur néo-zélandais a créé l'extension de navigateur appelée "Eight Dollars" qui permet de différencier les utilisateurs de Twitter Blue des comptes vérifiés légitimes. Voici comment vous pouvez l'utiliser pour faire cette distinction :

Cette extension de huit dollars est devenue nécessaire en raison des changements majeurs survenus sur Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de l'entreprise. De nombreux utilisateurs se sentent désorientés face à certains problèmes qui affectent la plateforme de médias sociaux. L'un des changements les plus marquants a été l'attribution d'une coche bleue à tous les comptes qui souscrivent à l'abonnement mensuel Twitter Blue.

Cette évolution récente a divisé les utilisateurs vérifiés de Twitter en deux groupes distincts. Le premier groupe comprend les comptes officiellement vérifiés, qui sont généralement des personnalités réputées ou populaires dans les domaines du gouvernement, de l'actualité, du divertissement, du sport et autres catégories similaires. Le deuxième groupe est constitué des comptes abonnés à Twitter Blue.

Comptes officiellement vérifiés :

Compte abonnés à Twitter Bleue





Le compte prétendument détenu par Mme Akacha a été supprimé par la suite, ce qui suscite des soupçons quant à sa légitimité. Cette situation met en évidence la nécessité d'être prudent lorsqu'il s'agit de distinguer les comptes vérifiés des autres, et c'est là que l'extension Eight Dollars entre en jeu. Par ailleurs, Nadia Akacha a affirmé dans une déclaration accordée à Business News, qu'il ne s'agit pas de son compte.

Les Tunisiens ont été secoués par cette affaire, mettant en lumière l'importance de vérifier les sources et de ne pas se fier uniquement aux symboles de vérification en ligne.

R.A