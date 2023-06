La réalité de la capture d'un requin sur les côtes tunisiennes

L'incident tragique de la mort d'un touriste russe suite à une attaque de requin sur une plage en Égypte a profondément marqué les esprits des Tunisiens, suscitant une grande inquiétude quant à la possibilité d'un tel événement sur leurs propres côtes. La diffusion d'une vidéo montrant la capture d'un requin sur les plages tunisiennes a amplifié les craintes déjà présentes chez les Tunisiens.

Face à cette situation, certaines réactions ont été très marquantes. Un internaute a commenté avec une pointe de sarcasme que cet été, il faudrait nager avec un couteau pour se protéger. D'autres ont exprimé de sérieuses appréhensions et ont même décidé de boycotter les plages par peur des requins. La vidéo a laissé une empreinte durable dans les esprits des Tunisiens, alimentant leurs craintes quant à la sécurité des plages.

Des rumeurs se sont également propagées prétendant que des pêcheurs tunisiens avaient découvert un grand requin dans la région de Bizerte, tandis que d'autres soutenaient qu'il avait été trouvé à Mahdia. Après vérification, il a été confirmé que la vidéo en question était bel et bien réelle et que des pêcheurs tunisiens avaient effectivement capturé un requin. Cependant, il est important de noter que cette vidéo est en réalité ancienne, elle a été prise à Djerba en février 2022, et n'est donc pas récente, contrairement à ce que certains avaient déclaré.

Y a-t-il des requins en Méditerranée ?

La mer Méditerranée est un vaste bassin d'eau salée, entouré en grande partie par les territoires de différents pays, à l'exception de son ouverture sur l'océan Atlantique, notamment entre l'Espagne et le Maroc. Dans ce sens et selon le spécialiste en biologie marine et président de l'association Tunsea, Ramzi Sghaier il existe des requins en Tunisie, avec près de quarante espèces présentes le long de ses côtes.

Il a expliqué lors d'une intervention téléphonique à la radio Mosaïque FM le lundi 12 juin 2023 que : « Le golfe de Gabès est la zone la plus riche en requins de la mer Méditerranée, en particulier le requin blanc. À certaines périodes de l'année, les requins blancs se regroupent dans le golfe de Gabès en raison de la période de reproduction ». Il a souligné que les requins sont présents le long des côtes tunisiennes, mais ils ne s'approchent pas des plages, et il a affirmé que la mer Rouge est complètement différente de la mer Méditerranée.

Il convient de noter que seuls quinze des 47 espèces de requins sont considérées comme dangereuses pour les humains. Et parmi ces quinze, certains sont des habitants des profondeurs qu'aucun nageur occasionnel ne rencontrera jamais et de nombreuses espèces de requins deviennent encore plus rares. La population de requins diminue partout dans le monde en raison de la surpêche et de la destruction de l'habitat, du réchauffement climatique et de la pollution de l'eau. Mais avec plus de la moitié de leurs espèces désormais menacées ou en voie de disparition, les requins de la Méditerranée sont en fait considérés comme les plus menacés de tous. Pour l'instant, ces espèces peuvent encore être aperçues en Méditerranée, mais elles n'y seront peut-être pas éternellement.

Le requin bleu est l'un des requins les plus communs de la mer Méditerranée. Ils préfèrent généralement les eaux plus profondes et légèrement plus fraîches et ne s'aventurent près du rivage que lorsqu'ils sont très jeunes, perdus, malades ou blessés. Les bleus ont tendance à susciter des inquiétudes en raison de leur taille, qui peut atteindre 10 pieds de bout en bout. Il y a en fait des rapports assez réguliers d'observations de ces géants sur les plages d'Espagne, de France (surtout la Corse) et de Grèce, et il y a eu de multiples interdictions de baignade à cause des requins bleus ces dernières années.

Les requins bleus ont un taux de reproduction élevé par rapport aux autres espèces de requins. Ils peuvent commencer à se reproduire à seulement 3-4 ans et peuvent mettre au monde jusqu'à 135 petits à la fois, ce qui explique pourquoi c'est l'un des requins les plus répandus en Méditerranée. Malgré cela, même cette espèce autrefois abondante devient un spectacle beaucoup plus rare, et l'espèce est classée comme étant en danger critique d'extinction dans la région depuis 2016.

Il existe également le grand requin blanc qui est considéré comme le requin le plus dangereux au monde. Le grand blanc est responsable des attaques les plus nombreuses non provoquées contre les humains, sans parler du plus grand nombre de décès. Il peuvent atteindre 20 pieds de long, peser jusqu'à deux tonnes et atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 16 miles par heure.

R.A