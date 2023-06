Que signifie la baisse de la note de la Tunisie par Fitch Ratings ?

L'agence de notation "Fitch rating" a abaissé la note de la Tunisie de « CCC+ » à « CCC- » et a déclaré que cela reflète un retard sur un renflouement de 1,9 milliard de dollars par le Fonds monétaire international (FMI).

Les chiffres de la Banque centrale ont montré que les réserves de devises de la Tunisie sont tombées à 21 milliards de dinars (6,78 milliards de dollars), suffisamment pour couvrir seulement 91 jours d'importations, contre 123 jours à la même période un an plus tôt.

« Notre scénario central suppose un accord entre la Tunisie et le FMI d'ici la fin de l'année, mais c'est bien plus tard que nos attentes précédentes et les risques restent élevés », a déclaré Fitch dans un communiqué.

Cependant, en l'absence d'accord avec le FMI, Fitch estime qu'environ 2,5 milliards de dollars de financement externe pourraient être atteints en 2023, principalement de la part de l'Algérie, d'AfreximBank, de prêts-projets de partenaires multilatéraux et d'une augmentation des subventions de partenaires bilatéraux.

Fitch a déclaré qu'il s'attend à ce que la croissance du PIB ralentisse à 1,4% en 2023, contre 2,4% en 2022.

Mais qu'est-ce que les notations Fitch ?

Fitch Ratings est une agence internationale de notation de crédit basée à New York et à Londres. Les investisseurs utilisent les notations de l'entreprise comme un guide pour déterminer quels investissements ne feront pas défaut et donneront par la suite un rendement solide.

Fitch fonde les notations sur des facteurs tels que le type de dette détenue par une entreprise et sa sensibilité aux changements systémiques tels que les taux d'intérêt.

Que signifient les notations Fitch ?

Fitch Ratings fournit des opinions de crédit prospectives sur les investissements, qui reflètent sa probabilité de défaut. Les cotes de crédit fournies par Fitch sont utilisées par les investisseurs, les intermédiaires comme les banques d'investissement, les émetteurs de dettes et les entreprises et sociétés.

Le système de notation Fitch est le suivant :

Qualité d'investissement

AAA : entreprises de qualité exceptionnellement élevée (établies, avec des flux de trésorerie constants) AA : toujours de haute qualité ; présente toujours un faible risque de défaut.A : faible risque de défaut ; légèrement plus vulnérable aux facteurs commerciaux ou économiques

BBB : une faible attente de défaut ; des facteurs commerciaux ou économiques pourraient avoir un effet défavorable sur la société

Non-investment grade

BB : vulnérabilité élevée au risque de défaut, plus sensible aux changements défavorables dans les conditions commerciales ou économiques ; toujours financièrement flexible

B : situation financière dégradée; hautement spéculatif

CCC : une possibilité réelle de défaut

CC : le défaut est une forte probabilité

C : un processus par défaut ou semblable à un défaut a commencé

RD : l'émetteur a manqué à un paiement.

D : désigne un émetteur qui a déposé un dossier de mise en faillite, une administration, une mise sous séquestre, une liquidation ou une autre procédure formelle de liquidation ou qui a autrement cessé ses activités.

Comment lire Fitch Ratings ?

L'échelle de notation de crédit de Fitch est exprimée à l'aide des catégories ; ‘AAA’ à ‘BBB’ – qualité d’investissement et ‘BB’ à ‘D’ – qualité spéculative, avec un +/- supplémentaire pour les niveaux AA à CCC indiquant les différences relatives de probabilité de défaut ou de recouvrement des problèmes.

