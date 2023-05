Existe-t-il un festival de la cocaïne en Colombie ?

Le samedi 20 mai 2023, des photos ont fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter, montrant ce qui semblait être un festival de la cocaïne en Colombie. Les images présentaient des personnes dansant, riant et se couvrant mutuellement de poudre blanche. Les photos de ces festivités ont généré des réactions de surprise et de consternation parmi les Tunisiens, qui n'avaient jamais entendu parler d'un tel événement.

Les photos, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont immédiatement capté l'attention des internautes tunisiens. Nombreux ont exprimé leur étonnement face à un festival aussi singulier, mêlant la musique, la danse et l'utilisation apparente de drogues. Certains se sont interrogés sur l'authenticité des images, tandis que d'autres ont condamné fermement l'événement supposé.

« Le Festival de la cocaïne à Bogota, en Colombie, a lieu chaque année à la mémoire de feu Pablo Escobar » commente l’un des internautes.

Cependant, une analyse plus poussée a permis de révéler que les photos avaient été générées par une intelligence artificielle spécialement entraînée pour créer des images réalistes. L’application « Hugging Face » a montré que ces photos sont générées par l’IA à plus que 50%. Les images trompeuses ont donc semé la confusion et ont alimenté une fausse perception de la réalité. Nous avons également vérifié l’information sur l’existence d’un festival de cocaïne dans le monde, et il est apparu que cette information est totalement fausse. Il n'existe aucun festival de la cocaïne en Colombie, ni dans aucun autre pays du monde.

La cocaïne, une drogue illégale dans de nombreux pays, est associée à de graves problèmes de santé et à des conséquences sociales dévastatrices. Sa production, sa distribution et sa consommation sont strictement interdites dans de nombreuses régions du monde, y compris en Colombie.

D'après l'Office des Nations-Unies contre la drogue et la criminalité, la Colombie a connu une augmentation de 43 % des plantations de feuilles de coca en 2021, atteignant ainsi un total de 204.000 hectares. C'est le niveau le plus élevé enregistré par l'ONU depuis le début du suivi en 2001. La Colombie reste le plus grand producteur mondial de coca, dépassant le Pérou et la Bolivie.

Les départements de Nariño et Putumayo, situés à la frontière avec l'Équateur, sont les régions les plus productrices, représentant 89.266 hectares. La région de Norte de Santander, près du Venezuela, arrive en deuxième position avec 42.576 hectares. En parallèle de la culture de la coca, la production de cocaïne a également augmenté, avec une quantité passant de 1.010 tonnes à 1.400 tonnes. La cocaïne est principalement acheminée vers les États-Unis, le plus grand consommateur au monde, ainsi que vers l'Europe.

Malgré les efforts de répression intensifs contre les trafiquants de drogue, l'ONU constate une tendance à la hausse qui se consolide depuis 2014. Bien que le marché de la cocaïne reste principalement concentré en Amérique et dans certaines parties de l'Europe, le rapport souligne un fort potentiel d'expansion en Afrique et en Asie.

Source : Rapport de l'ONUDC





Ghada Waly, directrice exécutive de l'ONUDC, a souligné l'importance de rester vigilant face à l'augmentation de l'offre mondiale de cocaïne. Elle a déclaré dans un point de presse en mars 2023 que : « Le potentiel d'expansion du marché de la cocaïne en Afrique et en Asie constitue une réalité dangereuse. J'appelle les gouvernements et les autres parties prenantes à examiner attentivement les conclusions du rapport afin de déterminer comment faire face à cette menace transnationale. Cela nécessite des réponses transnationales axées sur la sensibilisation, la prévention et la coopération internationale ».

En Tunisie, la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants interdit complètement la culture et la circulation des stupéfiants. Le deuxième article de cette loi stipule que « Sont absolument interdits la culture, la consommation, la production, la récolte, la détention, la possession, la propriété, l'achat, le transport, la circulation, la cession, l'offre, la livraison, le trafic, la distribution, le courtage, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'extraction ou la contrebande des plantes naturelles narcotiques visées à l'article premier de la présente loi ».

R.A