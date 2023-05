Elon Musk marié à un robot humanoïde ?

Les réseaux sociaux ont été submergés ces derniers jours par les images de l'entrepreneur Elon Musk avec un robot humanoïde qu’il aurait conçu en vue de l’épouser.











On présente Katanela comme étant le premier robot conçu spécialement par l’intelligence artificielle, avec une personnalité féminine et des spécifications dont rêve Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX, mais qui n'existeraient chez aucune personne.





"Katanela opère à l'énergie solaire sans besoin de recharge. Elle est équipée de moyens sensoriels qui lui permettent de ressentir le bonheur et la tristesse. Elle a un mindset équilibré et interactif, et peut partager des expériences et des émotions avec Elon en temps de crise ou lorsqu'il a besoin d'un soutien émotionnel en raison de toute pression", peut-on lire.













BN Check a vérifié cette information et elle s’avère être erronée. La recherche d’images inversées a montré que les photos ont été générées et postées par le compte d’un créateur digital “Guerrero Art”, qui publie plusieurs images et photos créées par le biais de l’intelligence artificielle.

















D’ailleurs, la simple observation des photos publiées montrent beaucoup de différences au niveau de l’apparence physique d’Elon Musk, mais aussi au niveau de sa prétendue épouse.





De plus, vérification faite au niveau de son compte, sur lequel il est pourtant très actif, Elon Musk n’a jamais annoncé cette information.





S.H