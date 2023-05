L'Arabie saoudite a-t-elle fait don de cinquante tonnes de dattes à la Tunisie ?

Une publication sur Facebook a circulé sur les pages tunisiennes annonçant une nouvelle aide de l'Arabie saoudite à la Tunisie. Selon cette publication, cette aide consiste en la fourniture de cinquante tonnes de dattes pour subvenir aux besoins du pays. Ainsi, on peut lire sur une publication publiée par la page Rassd Tunisia : "L'Ambassade du Royaume d'Arabie saoudite en Tunisie annonce que l'Arabie saoudite a remis à la Tunisie plus de cinquante tonnes de dattes, octroyées par le centre du roi Salman pour l’action humanitaire et les secours".

BN Check a vérifié cette information qui s'est avérée vraie : l'ambassade de l'Arabie saoudite a bien alloué cinquante tonnes de dattes à la Tunisie. L'ambassadeur Abdelaziz Ben Ali Sakra a affirmé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la Tunisie et des Tunisiens en leur apportant toute forme d'aide humanitaire, notant les fortes relations fraternelles entre le Royaume et la République tunisienne.

Le Royaume d'Arabie saoudite accueille plus de 33 millions de palmiers et plus de 123 000 exploitations agricoles qui produisent plus de 1,5 million de tonnes de dattes chaque année. L'Arabie saoudite se classe deuxième au monde en tant que principal producteur de dattes. En 2020, ses exportations de dattes ont atteint 215 000 tonnes exportées vers plus de 107 pays, et la valeur des exportations a augmenté de 7,1 % pour atteindre 927 millions de riyals.

Selon les données de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 9,8 millions de tonnes de dattes ont été produites dans le monde entier en 2021. L'Égypte est le plus grand producteur de dattes au monde, produisant environ 1,7 million de tonnes.

R.A