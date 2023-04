L'Italie a-t-elle spolié des îles à la Tunisie ?

Une carte montrant les îles Pélages de l’Italie notamment Lampedusa, Lampione et Linosa avec l'île de Pantelleria a créé la polémique sur Facebook depuis quelques jours. La polémique est due non pas à cette carte, mais au commentaire qui l'accompagnait. Ainsi, d’après ces publications, ces quatre îles appartenaient à la Tunisie et elle doit les récupérer : « Ce sont quatre îles tunisiennes qui ont été occupées et spoliées par l'Italie. Elles doivent être restituées à la Tunisie et l'accord des frontières maritimes entre les deux parties est nul et illégal », commente Gahylene Ikhchidi l’un des internautes qui a publié ce poste. Puis la publication est devenue virale sur les pages des Tunisiens créant des controverses.

BN Check a examiné les revues historiques, en Tunisie et en Italie et il s’est avéré que ces allégations sont totalement fausses. Ces îles ont connu des invasions de plusieurs empires et groupes ethniques parmi eux les Romains, les Ottomans, les Arabes et les Français avant de devenir des îles italiennes lors de l'époque moderne. La Tunisie pour sa part a connu également des invasions avant d’avoir son totale indépendance en 1956.

Voici l’historique de ces îles italiennes :

Pantelleria

Avec environ 7 665 habitants, Pantelleria a une superficie de 83 km², une longueur de 14 km, une largeur de 9 km. Les premiers témoignages fiables de présence humaine sur l'île remontent au Néolithique : le cas d'un échantillon d'outils en obsidienne de Pantelleria (trouvés en Sicile, Tunisie, Italie et Sud de la France) ainsi que des témoignages d'ateliers et d'outils en pierre, retrouvés sur le île entre les zones d'Arenella et Salto La Vecchia, qui semblent inhérentes à un contexte indigène sédentaire ou à des activités liées aux importations de matières premières (obsidienne et calcédoine) des côtes nord-africaines et siciliennes voisines.

Crédit photo : HÉLÈNE ROZENBERG

Puis l’île a vécu l'arrivée des Phéniciens (au milieu du VIIIe siècle avant JC), une riche communauté habituée au commerce et également consacrée à l'agriculture a vu le jour. L'introduction de la culture de la vigne et l'intensification de la production agricole ont été entreprises grâce à la construction de citernes souterraines pour recueillir l'eau de pluie, souvent subsistantes et utilisées à ce jour.

En 439, après la prise de Carthage et l'expulsion définitive des Romains du Maghreb, Pantelleria deviendra une terre de conquête pour les Vandales une petite mais active communauté dont on trouve des preuves dans la localité Scauri-Scalo : les vestiges d'une agglomération avec des usines, des lieux de culte et de sépulture, et l'épave d'un navire marchand coulé à quelques mètres du rivage avec sa cargaison de céramiques et le nécessaire de navigation.

Vers le milieu du IVe siècle, Pantelleria passe sous la domination byzantine bientôt remise en cause par le rouleau compresseur arabe. En 700, les Arabes ont conquis l’ile, mais créant un climat d'instabilité destiné à durer jusqu'à la conquête finale de 835. Depuis cette époque l'élément dominant sera musulman, venant majoritairement d'Afrique du Nord et de souche berbère, qui établira une coexistence pacifique avec ce qui restait des communautés chrétiennes préexistantes, juives et gréco-orthodoxe, cessa définitivement en 1492, avec la christianisation imposée par les Espagnols ; à tel point que même les chrétiens et les musulmans jouissaient de juridictions distinctes, administrées l'une et l'autre souche préfets nommés par le roi de Sicile. Les nouveaux venus assurent néanmoins stabilité et prospérité en relançant l'agriculture jusqu'à ce qu'elle devienne la principale activité économique de l'île grâce à l'introduction de nouvelles cultures comme le coton.

En 1087, les républiques maritimes de la Méditerranée s'unissent pour chasser les musulmans des terres chrétiennes, et en 1123 les normands débarquent à Pantelleria construisant le château (appelé à tort « barbacane ») et mettant fin à l'hégémonie musulmane.

De 1550 à 1556 Pantelleria fut l'objet d'une chaîne de raids français, turcs et barbaresques, dont le dernier, par les Turcs, il fut réduit en décombres à tout le village, massacrant et déportant la quasi-totalité de la population : des familles entières disparurent Pantelleria à jamais.

À la suite d'une telle dévastation et d'atrocités, en 1574, les Espagnols envoyèrent pour défendre le capitaine d'armes de l'île Andrea Di Rosales avec une grande moisson de renforts, qui confia la restauration du château (agrandi avec la construction d'un bastion d'artillerie ) et des murs, et la même communauté pantesca dont a assumé le gouvernement.

Après une première sortie de Savoie (qui en 1713 obtint le Royaume de Sicile, grâce aux résultats de la Guerre de Succession d'Espagne) et un règne autrichien tout aussi court (1720-1734), avec l'avènement des Bourbons va redémarrer l'économie insulaire à partir de l'agriculture, grâce à la dissolution des droits féodaux ; Pantelleria devient également l'un des ports militaires du royaume.

En 1860 Pantelleria fut annexée au Royaume d'Italie en vivant aussi, comme le reste du Sud, une parenthèse de brigandage qui mit fin au colonel Eberhard le 19 septembre 1863 avec 500 soldats et 400 miliciens de Pantelleria. Le reste de l'histoire de l'île appartient à l'histoire récente de l'Italie.

Lampedusa

Se situant à170 km au sud-ouest de Licata, Sicile. Lampedusa a une superficie de 20,2 km2 avec environ 6 299 habitants, elle se situe à environ 200 km au sud d’Agrigente (Sicile).

Lampedusa a connu des tentatives de colonisation au XIXe siècle. La colonisation de Lampedusa par le gouvernement Bourbon remonte à 1843, lorsque le capitaine Sanvisente, au nom du roi des Deux-Siciles et avec le consentement des princes de Lampedusa, en prit possession. En 1847 l'île comptait 700 habitants, tous originaires de différentes parties de la Sicile et des îles adjacentes, en particulier de Pantelleria.

Crédit photo : Italia.it

Le politicien italien, Giuseppe Garibaldi (1807-1882) a conquis le Royaume des Deux-Siciles en 1860 , et aussi les îles Pélagiennes ont été unies pour entrer dans le Royaume d'Italie en 1861. En 1872, le gouvernement italien a créé une colonie de personnes condamnées à l'assignation à résidence, qui a été supprimée en 1940.Selon le recensement de 1881 la population de la ville de Lampedusa était de 1180 habitants.

Linosa

D’une superficie de 5,4 km² avec environ 420 habitants. Linosa est une île d'Italie appartenant à l'archipel des îles Pélages, en Sicile. Elle a une superficie de 5,43 km² et se trouve à 42 km au Nord-East de Lampedusa. Dans les temps anciens, l'île était un refuge pour les navigateurs du Mare Nostrum et les Romains l'utilisaient comme base pendant les Guerres puniques. L'île a été dominée successivement par les Carthaginois, les Romains, les Arabo-Sarrasins, les Normands, les Angevins et les Aragonais. Après cette période, l'île a été habitée et a servi de port pour la piraterie méditerranéenne.

Crédit photo : Tripadvisor

Lampione

Lampione est un petit îlot au large de la côte ouest de Lampedusa (îles Pélagiennes) et à 110 km au large de la Tunisie, dans le canal de Sicile sa superficie est de 0,021 km2. Le nom moderne (Lampione) désigne étymologiquement une sorte de phare ou de lanterne pour les marins.

Crédit photo : Culturalheritage

Au fil de son histoire, l'île a connu les mêmes événements que les autres îles Pélages Lampedusaet linosa. En 1878, elle est devenue une partie du royaume d'Italie et a rejoint la Commune de Lampedusa et de Linosa En 1897, des pêcheurs grecs et tunisiens ont découvert un banc d'éponges près de l'île Lampione, ce qui a contribué à l'hégémonie économique de l'archipel. Cependant, avec l'avènement des éponges synthétiques, la pêche a cessé et l'île est maintenant abandonnée, à l'exception d'un phare automatique qui porte son nom.

R.A