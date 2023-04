L'abricot coûte-t-il vraiment douze dinars le kilo ?

Dans les derniers jours, une photo a circulé sur les réseaux sociaux tunisiens montrant un prix exorbitant de 12.800 dinars pour un kilogramme d'abricots. Cette photo a suscité l'indignation des internautes, qui ont appelé au boycott de ce fruit. « Il faut boycotter ! Comment un Tunisien de classe moyenne peut-il acheter un kilo d'abricots avec ce niveau de vie ? » s’interroge l’un des internautes. « C’est la responsabilité des autorités et du ministère du Commerce qui doit contrôler les prix », commente un autre.

Cependant, selon les résultats de notre enquête, cette photo est ancienne et date de l'année dernière, exactement en avril 2021. En outre, l'abricot n'est pas encore commercialisé sur les marchés tunisiens, car la saison de la récolte n'a pas encore commencé. De manière générale, la saison de récolte de l’abricot commence au mois de juin en Tunisie.

Kairouan se classe à la premiere place sur le plan national pour la production d'abricots, avec une production atteignant cette année 15.000 tonnes, en 2021 soit environ 43% de la production nationale.

La superficie totale de culture de l'abricotier au Kairouan est estimée à environ 3.150 hectares.

En tête de liste on trouve Ain Boumra de la ville de Sebikha avec une production d’environ 4.500 tonnes, suivie de Chbika avec 1.800 tonnes, puis la délégation de Hafouz avec 1.500 tonnes ( données du ministère de l’Agriculture).

La production d'abricots à l'échelle mondiale a augmenté de manière significative au cours des dernières décennies, passant de 1,3 million de tonnes en 1961 à 3,8 millions de tonnes en 2018, soit une augmentation de 2,9 fois. La production a atteint son apogée en 2016 avec un total de 4,9 millions de tonnes.

Au fil des années, les zones de culture d'abricots ont connu une augmentation constante à l'échelle mondiale, passant de 213 367 hectares en 1961 à 548 730 hectares en 2018, soit une augmentation de 2,57 fois. En parallèle, les rendements mondiaux ont également augmenté, passant de 6,18 tonnes par hectare en 1961 à 7 tonnes par hectare en 2018.

En 1961, les États-Unis étaient les principaux producteurs d'abricots au monde, suivis par la Hongrie et la Turquie. Cependant, dès 1967, l'Union soviétique est devenue le leader mondial de la production d'abricots, bien que l'Espagne ait brièvement pris la première place en 1968. L'Union soviétique a repris la tête de la production l'année suivante, maintenant son rang jusqu'en 1978. Depuis 1982, la Turquie a été le leader le plus fréquent de la production d'abricots. Toutefois, l'Union soviétique a retrouvé son statut de leader en 1978, l'Iran en 1996 et 2006, et l'Ouzbékistan en 2014 et 2016.

R.A