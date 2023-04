Céline Dion sur une chaise roulante ? La fausse information diffusée par les Tunisiens

Une vidéo montrant une femme en chaise roulante lors d'un mariage a été diffusée sur les réseaux sociaux en Tunisie. Des internautes ont affirmé qu'il s'agissait de la célèbre chanteuse internationale Céline Dion, atteinte du syndrome de l'homme raide. Les internautes ont partagé la vidéo avec des messages de solidarité envers celle qu'ils ont prise pour la chanteuse canadienne.

La page Facebook "Yaoumiat Mouwaten Bi Tozeur" qui a partagé cette vidéo, a affirmé que Céline Dion assistait au mariage de son fils tout en étant en fauteuil roulant à cause d'une maladie rare touchant une personne sur un million.

En réalité, vérification faite par BN Check, la vidéo provient des États-Unis. Elle a été partagée par « Valiant Weddings » en juillet 2022. Dans cette vidéo, on voit Zak Poirier, qui danse, à son mariage, avec sa mère, Kathy Poirier, 55 ans, atteinte par la sclérose latérale amyotrophique.





La différence entre la chanteuse Céline Dion et la femme présente dans la vidéo est, de plus, visible à l'œil nu. Il est vrai que la chanteuse canadienne est atteinte du syndrome de l’homme raide, mais ce n’est pas elle qu'on voit dans cette vidéo.

( A gauche, Céline Dion, à droite, Kathy )

Dans une vidéo postée sur Instagram en décembre 2022, Céline Dion a affirmé être atteinte d’une maladie neurologique rare et annoncé le report de sa tournée européenne. Mais cette maladie ne l’a pas empêchée de poursuivre sa carrière artistique. Elle a même pu jouer dans le film « Love Again » à côté de Sam Heughan et Priyanka Chopra, une comédie musicale qui sortira le 12 mai 2023.

Sur Twitter elle a annoncé la sortie d’un titre inédit le jeudi 13 avril 2023.





Qu'est-ce que le syndrome de la personne raide ?

Le syndrome de la personne raide est un trouble neurologique rare et progressif. Les symptômes peuvent inclure :

Muscles raides dans le tronc (torse), les bras et les jambes

Une plus grande sensibilité au bruit, au toucher et à la détresse émotionnelle, ce qui peut déclencher des spasmes musculaires

Au fil du temps, les personnes atteintes de SPS - ou Stiff Person Syndrom - peuvent développer des postures courbées. Certaines personnes peuvent être trop handicapées pour marcher ou bouger. Beaucoup de personnes tombent fréquemment parce qu'elles n'ont pas les réflexes normaux pour se rattraper. Cela peut entraîner des blessures graves. Les personnes atteintes de SPS peuvent avoir peur de quitter la maison parce que le bruit de la rue, comme le son d'un klaxon de voiture, peut déclencher des spasmes et des chutes.

Qui est le plus susceptible d'avoir le syndrome de la personne raide ?

Ce syndrome touche deux fois plus de femmes que d'hommes.

Il est fréquemment associé à d'autres maladies auto-immunes telles que le diabète de type I, la thyroïdite, le vitiligo et l'anémie pernicieuse.

Les scientifiques ne comprennent pas encore ce qui cause ce syndrome, mais la recherche indique que c'est le résultat d'une réponse auto-immune qui a mal tourné dans le cerveau et la moelle épinière.

R.A