276 divorces en Tunisie pendant ramadan ? Le vrai du faux

En Tunisie, de nombreux internautes ont largement diffusé une information concernant le nombre de divorces enregistrés pendant le mois de ramadan. Ils prétendent que depuis le début du mois, il y a eu 276 divorces, tout en agrémentant leurs commentaires de messages satiriques tels que, « celle qui n'a toujours pas été répudiée qu'elle se considère chanceuse ! ».

Cette information est rapidement devenue virale et a été relayée par un grand nombre de pages Facebook. Les Tunisiens se sont alors lancés dans des débats sur les causes et les conséquences de ces cas de divorces, en usant de commentaires mordants et caustiques pour donner leur avis.

Cependant, ces pages ne fournissent aucune source vérifiable pour étayer ces chiffres, se limitant à faire référence à des « chiffres officiels ». Pour dissiper cette ambiguïté, BN Check a vérifié les chiffres auprès des sources officielles habilitées à donner des statistiques, notamment l'Institut national de la statistique (INS). Le dernier bulletin de l'INS sur le nombre de divorces a été mis à jour le 5 novembre 2022 et couvre les années 2010 à 2018. Il ne mentionne ni le nombre de divorces pendant le mois de ramadan, ni même les chiffres de l'année 2023.

Après avoir effectué une recherche par mots clés, nous avons constaté que cette même publication a été partagée en 2022 et en 2021 pendant le mois de ramadan, ainsi que sur des pages Facebook égyptiennes citant les mêmes chiffres, mais avec un dialecte égyptien.

Ainsi, l'information sur les 276 cas de divorces depuis le début du mois de ramadan est infondée. Cette publication réapparaît chaque année pendant le mois de ramadan et a été partagée en Égypte également.

