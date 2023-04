Le Koweït a-t-il décidé d'expulser des Tunisiens ?

Dans une publication partagée sur Facebook, mercredi 29 mars 2023, la page « Tounes 24 » a annoncé l’expulsion de certains tunisiens du Kuweit, avec ce titre : « 2 000 personnes ont été expulsées du Koweït, dont des Tunisiens ». La publication a très vite fait réagir de nombreuses personnes sur les réseaux et plusieurs personnes se sont interrogées sur l’authenticité de cette annonce.

BN Check a examiné ces publications, et d’après une recherche dans les communiqués officiels du gouvernement koweïtien, on a trouvé un communiqué du ministère de l'Éducation publié le 15 mars 2023, qui a annoncé le licenciement de plus de 2 000 enseignants et chefs de départements expatriés dans 14 disciplines.

Dans son communiqué, le ministère de l’Éducation souligne que cette décision entre dans le cadre de la politique du pays de remplacer les étrangers par les koweïtiens. Les personnes concernées par cette décision appartiennent à 24 nationalités de différents pays du monde : La Syrie, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, l'Inde, le Nigéria, l'Iran, le Yémen, le Maroc, le Liban, l’Érythrée, le Sénégal, le Soudan, Oman, la Tunisie, l’Afghanistan, le Canada, la Somalie, l’Italie, le Kenya, la Russie, les Philippines, le Ghana et le Pakistan.

Le ministère koweïtien de l'Éducation a annoncé le licenciement de plus de 2 000 enseignants expatriés et chefs de départements dans 14 spécialisations, 1815 enseignants hommes et femmes, et 209 chefs de départements. Les Egyptiens se classaient au premier rang parmi les enseignants inclus dans la décision de remplacement avec un taux de 82,09%, les Syriens au deuxième rang avec un taux de 11,03 %, les Jordaniens en troisième position avec un taux de 3,55%, les Iraniens en quatrième position 0,73%, puis les Irakiens 0,68%.

Le 27 décembre 2022, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Koweït, Hamad Al-Adwani, avait annoncé dans un communiqué de presse, que le ministère mettra fin aux contrats de travail d'un certain nombre d'enseignants expatriés après la fin de l'année scolaire en cours. Cette décision qui vise à la « Koweïtisation des emplois d'enseignement dans les spécialisations dans lesquelles la composante nationale est disponible, conformément au plan de l'État ». Une démarche qui va diminuer le taux de chômage des koweitiens selon le ministre. C’est une mesure qui s’inscrit aussi dans le cadre du plan gouvernemental de koweitisation des emplois et d'ajustement démographique.

Oui le Kuweit a décidé de mettre fin aux contrats de travail d’un nombre d’enseignant dont des Tunisiens, mais aucun tunisien n’a été expulsé du pays, la décision du ministère de l’Éducation sera mise en œuvre après l’année scolaire en cours 2022-2023.

R.A