Une société algérienne va-t-elle exploiter un champ pétrolier à Sfax ?

Une publication partagée sur la page Facebook « Sayeb Etrottoir », a annoncé, mardi 28 mars 2023, que les travaux du champ pétrolier Bir Ali Ben Khelifa, qui se situe dans le gouvernorat de Sfax, vont commencer très prochainement. D’après le post, le projet sera exécuté par une société algérienne avec l'assistance d'équipements russes et chinoises.

« Prochainement, le démarrage des travaux du champ pétrolier, Ali Ben Khelifa... L'entreprise est algérienne... L'équipement est russe et chinois », peut on lire dans ce post.

BN Check a contacté le ministère de l'Énergie et des Mines, qui a assuré que les travaux vont, effectivement, bientôt commencer sans donner une date précise, ce qui est sûr : « Les travaux commenceront avant la fin de l’année dans quelques mois », souligne le ministère.

Cependant, contrairement à la publication partagée sur les réseaux, qui prétend l’exploitation de ce champ par une société algérienne avec de l'équipement chinois et russes, les travaux du champ pétrolier Bir Ali Ben Khelifa seront gérés et exploités totalement par l’Entreprise tunisienne d'activités pétrolières Etap. « L’Etap va gérer à 100 % les travaux de ce champ pétrolier, et il ne s’agit pas d’un contrat de partage puisqu’il s’inscrit dans le cadre du permis CHAAL », explique le ministère.

À noter que l’Etap est responsable de 81.7 % de la production nationale du pétrole, la societe détient 15 permis d’exploration et 8 permis de prospection. Le pourcentage d'intervention de l'Etap dans l'exploration varie d'un contrat à l'autre. En ce qui concerne CHAAL, dont dépend le champ Bir Ali Ben Khelifa, il est exploité à 100% par l'entreprise tunisienne.

Source : Etap

Concernant le permis CHAAL, il s’agit d’un permis de recherche, avec un contrat de partage de production institué depuis 2011. Ce permis couvre les gouvernorats de Sfax et de Sidi Bouzid et comporte 300 périmètres élémentaires soit 1200 kilomètres carrés.

Source : JORT

Source : Ministere de l'Industrie

En Tunisie, la production du pétrole s’est situé à 10,1 millions de barils en 2022, un petit recul par rapport à 2021 qui a enregistré 10,3 millions de barils.

« La production cumulée de pétrole brut a atteint 10 101 657 BBLS, soit 1 289 616 TM (1 605 450 Sm3) enregistrant un écart négatif de 12% par rapport aux prévisions initiales 2022 rapportées à la même date », cite l’Etap.

