Jean-Luc Mélenchon a-t-il accusé l'opposition tunisienne de vouloir détruire le pays ?

Des pages Facebook proches du cercle du président de la République Kaïs Saïed ont fait circuler depuis, hier mercredi 8 mars 2023, une prétendue déclaration du politicien français Jean-Luc Mélenchon. D'après ces allégations M. Mélenchon aurait critiqué l'opposition tunisienne, et l’aurait même accusée de vouloir détruire le pays.

Selon la publication, le leader de gauche aurait dit : « Je suis surpris par ce qui se passe en Tunisie. Je suis surpris par l'opposition, au lieu de s'opposer dans la rue, elle ne cesse jour et nuit de tenter de détruire la Tunisie à l'étranger et couper tout financement étranger au peuple sur toutes les plateformes politiques et médiatiques.. Nous en France nous bouq opposons au pouvoir, mais nous ne conspirons pas contre notre État... C'est pourquoi la France est un pays développé et le peuple français est un peuple civilisé ».

L'équipe de BN Check a vérifié toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps sur la Tunisie. Contrairement à ces prétendus postes, le politicien n’a jamais accusé l’opposition tunisienne bien au contraire. Le politicien a fortement critiqué le régime du président Kaïs Saïed, qu’il a decrit comme une nouvelle dictature. Ainsi dans un tweet publié le 13 février 2023, commentant les derniers événements en Tunisie, le leader de gauche a écrit : « En Tunisie, c’est une nouvelle dictature qui se dessine. Le syndicat des ouvriers UGTT et maintenant les radios libres et les avocats sont inquiets. La France des libertés doit se mobiliser ».

Il s’agit d’une fausse déclaration attribuée à Jean-Luc Mélenchon.

R.A