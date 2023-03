Alexis Texas est une actrice porno et n'a rien à voir avec l'ONU

Un post a fait le tour des réseaux sociaux, depuis mardi 7 mars 2023. La publication affirme que « la conseillère des Nations Unies pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord Alexis Texas a déclaré que le président de la République, Kaïs Saïed représente l'espoir pour la jeunesse tunisienne d'un avenir meilleur pour le pays ». La publication, qui cite la chaîne “Russia Today” comme source, reprend les présumés propos de la présumée conseillère qui aurait critiqué en outre l’opposition tunisienne. « L'opposition tunisienne n'a pas de poids dans la rue et la plupart des Tunisiens se mobilisent autour du président Kaïs Saïed » peut-on lire dans le post.

Le post a été publié pour la première fois par la page “Tounes el Jadida 25”, elle a fait 245 réactions et 307 partages, et puis il a été repris par d’autres pages sur Facebook.

Vérification faite par BN Check, il s’est avéré qu'Alexis Texas n'est autre qu’une star du porno, comme le montre son profil officiel sur le site de référence Pornhub. Il s'agit donc d'une fausse information qui a induit plusieurs internautes en erreur.



Dans le même cadre il convient de mentionner que le poste de conseiller des Nations Unies pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord n’existe pas, il y a une Conseillère spéciale pour l’Afrique qui est Cristina Isabel Lopes da Silva Monteiro Duarte et des secretariats et des bureaux par spécialité.

R.A