La page “Tounes 24” sur Facebook a mis en ligne, hier mardi 28 février 2023, une publication qui prétend l’ouverture d’une enquête contre l’ancien leader d'Ennahdha, Abdellatif Mekki

« Urgent...une enquête ouverte contre Abdellatif Mekki pour falsification lui ayant permis de bénéficier d'un montant de 356 millions du trésor public ». Cette publication a fait 123 commentaires et 145 partages, puis reprise par d'autres pages.

Contacté par BN Check, le politicien a démenti intégralement ces allégations : « Ce sont des informations mensongères, je n'ai pas été convoqué et aucune enquête n'a été ouverte contre moi, ce ne sont que des fausses informations publiées par des pages Facebook suspectes ». Abdellatif Mekki a par ailleurs affirmé que les anciens leaders du parti Ennahdha sont aujourd’hui la cible du pouvoir et de ses soutiens d'où la propagation de fausses informations sur lui et sur son collègue Mohamed Ben Salem, selon ses dires.

Pour rappel, Abdellatif Mekki est un ancien ministre de la Santé (février-juillet 2020). Ancien député d’Ennahdha, il a été élu sur la circonscription du Kef à l’assemblée constituante en 2011, et une deuxième fois à l’ARP en 2014 jusqu’à 2019. En septembre 2021, il démissionne du parti Ennahdha pour “des divergences autour de la révision des politiques au sein du parti et ses orientations sur certains dossiers”. En mai 2022, il annonce la formation d’un nouveau parti « Âmal w Injaz » (travail et réalisation, ndlr) dont il est secrétaire général.

R.A