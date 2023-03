Une invasion de criquets à Zarzis ? Ce qu'il en est

Des vidéos se sont répandues depuis quelques jours sur Facebook prétendant la propagation de criquets dans la ville de Zarzis. Les internautes ont estimé que cette vidéo montre l'invasion de criquets dans la ville, ce qui a suscité la peur parmi les habitants. La vidéo s'est largement diffusée sur les réseaux sociaux et a été partagée plus de 100 fois sur Facebook et a eu plus que 200 réactions.

Face à ces réactions de crainte, BN Check a vérifié la video, et après une analyse minutieuse du contenu, il s’est avéré que la vidéo montre plutôt des libellules et non pas des criquets. La libellule est une espèce fréquente dans le sud de la Tunisie et ne représente aucun danger pour les habitants, elles sont plutôt un signe d’un environnement sain.

BN Check a également contacté les autorités locales de la ville de Zarzis qui ont nié intégralement les informations qui ont circulé sur l’invasion des criquets dans la ville. Il faut cependant rappeler que la Tunisie a été envahie par une volée de criquets dans les années 80, mais selon le ministère de l'Agriculture la situation des criquets pèlerins aujourd’hui en Tunisie est plutôt “ calme “.

La libellules est un insecte présent dans toutes les régions aquatiques des hémisphères nord et sud. Il existe plus de 5 000 espèces de libellules appartenant à l'ordre des Odonates, et qui sont divisés en deux sous ordres : les Zygoptères (aussi appelées Demoiselles) et les Anisoptères.

Les libellules se trouvent près des lacs et des marécages et contiennent des larves de libellule (nymphe/bébé) dans les zones non-aquatiques. Les libellules sont célèbres pour leurs belles couleurs distinctives sur le corps et les ailes qui scintillent lorsque la libellule vole autour de l'eau. Ces insectes ont un corps délicat et coloré avec de grands yeux et deux paires d'ailes transparentes. Comme pour les autres types d'insectes, les libellules ont également six pattes, mais sont incapables de marcher sur un sol solide.

Les criquets sont considérés comme un type d'insecte sauterelle qui suit la famille des orthoptères, et il existe plus de 20 000 espèces de criquets dans le monde, où les criquets ont de fortes pattes arrière qui les aident à sauter sur de longues distances, de sorte qu'ils peuvent sauter une distance équivalente à 20 fois la longueur de leur corps. La longueur du criquet varie de 313 millimètres, et son corps est divisé en tête, poitrine et abdomen, et il est divisé en 11 sections, en plus d'une couche de chitine, et il a une bouche qui contient des dents très pointues, et il a deux cornes relativement courtes qu'il utilise pour détecter, et il émet des sons musicaux résultant du grattage des pattes postérieures ou des ailes avec son corps.

