Grève des transports en Tunisie et au Japon - Quelle différence ?

“Au Japon les chauffeurs de bus ont fait grève , mais ils ont continué de travailler. Ils n’encaissent simplement plus de tickets afin d’impacter leur entreprise et non pas les passagers “ . Ce statut a fait le tour des réseaux sociaux notamment sur Facebook depuis hier dimanche 9 Janvier 2022 .

Les internautes ont profité de cette information pour faire la comparaison entre les grévistes tunisiens et ceux du Japon. Cette information vient juste quelques jours après la grève générale de la Transtu et des taxis individuels du lundi 2 janvier 2023.

Vérification faite par BNCheck, il s’est avéré qu'une grève a bien eu lieu au Japon, exactement le 26 avril 2018 dans la ville d'Okayama.

Les syndicalistes de l’entreprise de transport Ryobi ont contesté le lancement d'un service de bus concurrent, proposant des tarifs moins chers. Les conducteurs inquiets ont réclamé plus de sécurité d'emploi. Ainsi, les syndicalistes ont couvert les distributeurs de billets dans les bus et ont refusé de vendre des billets aux passagers.

