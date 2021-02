Lotfi Braham à la tête de la Garde présidentielle : le vrai du faux !

Plusieurs pages et autres internautes ont partagé sur les réseaux sociaux, ce dimanche 31 janvier 2021, une information selon laquelle, le président de la République, Kaïs Saïed aurait désigné, l’ancien ministre de l’Intérieur, Lotfi Braham, en tant que directeur général de la Garde présidentielle.

Cette désignation serait dans le cadre d’un changement stratégique à la suite de la présumée tentative d’empoisonnement du chef de l’Etat.

Or vérification faite par BN Check, il n’en est rien. Cette information est dénuée de tout fondement et se réduit à une simple rumeur. En effet, la chargée de la communication à la présidence de la République, Rym Kacem a assuré à BN Check qu’aucune nomination n’a été effectuée dans ce sens et que Khaled Yahyaoui était toujours en poste.

S.H