Séisme en Sicile, le risque de tsunami est-t-il plus élevé sur les côtes tunisiennes ?

L'Institut national de la météorologie (INM), a publié ce mercredi 23 décembre 2020, un communiqué relatif au séisme qui a frappé hier le large de la Sicile.

L’INM a expliqué que les stations sismologiques de l'Institut ont enregistré une secousse tellurique en dehors des limites des eaux territoriales tunisiennes le 22 décembre 2020 à 21h27 (heure locale), d’une force de 4,4 degrés à l'échelle de Richter dans le sud de la Sicile.

« Cela ne s'est pas fait ressentir en Tunisie puisque le point le plus proche du pays se trouve à 294 km de l’épicentre du séisme et il n’existe aucun risque de tsunami contrairement à ce qui a été propagé dans les réseaux sociaux » a-t-il souligné.

Hier soir, l’institut national italien de géophysique et de vulcanologie (INGV) a précisé que risque sismique de cette zone est considéré comme moyen. Des tremblements de terre encore plus forts que celui d’hier sont possibles bien que la probabilité d'occurrence, ou la fréquence, ne soit pas particulièrement élevée.

En Tunisie, comme en Italie d’ailleurs, les populations ont été prises de panique. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont propagé des rumeurs sur l’imminence d’un tsunami qui frapperait les côtes tunisiennes. L’INM précise donc qu’il n’en sera rien et que la puissance du séisme qui a frappé le large de la Sicile est faible et ne causera donc pas de tsunami.

On rappellera qu’un système d’alerte aux tsunamis dans l’Atlantique du Nord-Est, la Méditerranée et les mers adjacentes a été mis en place sous l’égide de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’Unesco en novembre 2005.

Une centaine de tsunamis ont été observés en Méditerranée et dans les mers qui y sont reliées (Mer de Marmara et Mer noire) depuis le début du 20ème siècle, soit 10 % du total des tsunamis observés sur la planète. Plus de 80 % des tsunamis ont lieu dans l'océan Pacifique.

M.B.Z