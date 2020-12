Six décès durant les tests du vaccin anti-Covid de Pfizer : les précisions de la FDA

Dans son rapport sur les résultats des tests du vaccin anti-Covid développé par les laboratoires Pfizer, la Food and Drung Administration des États-Unis a rapporté six décès parmi les participants.

La nouvelle a secoué la toile en ce mercredi 9 décembre 2020. Certains internautes et médias ont laissé entendre que le vaccin était derrière la mort de ces six personnes.

Or, en se référant au rapport de la FDA, nous avons constaté que sur les six personnes décédées, seules deux avaient eu des injections dudit vaccin et quatre avaient eu des placebos.









La FDA a détaillé les causes du décès de chacun des défunts. « Six (2 vaccins, 4 placebos) sur les 43.448 participants inscrits (0,01%) sont décédés entre le 29 avril et le 14 novembre 2020. Les deux (participants) vaccinés avaient plus de 55 ans; l'un a subi un arrêt cardiaque 62 jours après la deuxième injection et est décédé 3 jours plus tard, et l'autre est décédé d'une artériosclérose (vieillissement des artères, ndlr) 3 jours après la première injection », lit-on dans le rapport de la FDA.

Pour ce qui est des quatre sujets ayant reçu des placebos, « trois faisaient partie du groupe des participants âgés de plus 55 ans. Un est mort d’un infarctus et un d’un AVC hémorragique. Pour les deux autres, les causes demeurent inconnues », a noté la FDA.

Nous noterons de la FDA ne mentionne pas, dans son rapport, si les deux participants vaccinés sont décédés d’effets secondaires du vaccin.

N.J.