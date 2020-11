Non, les tarifs de lélectricité et du gaz nont pas augmenté

Plusieurs citoyens ont dénoncé « une supposée augmentation » au niveau des tarifs de l’électricité et du gaz ces derniers jours. Certains d’entre eux jugent « déraisonnable » cette augmentation qui intervient au moment où le pays traverse une crise sociale et économique. L’argument invoqué : une nouvelle tarification au profit des collectivités locales dans la facture de la Steg du mois d’octobre 2020.

Cette information a été catégoriquement démentie par la responsable des services à distance et agence virtuelle au sein de la direction commerciale et marketing de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), Hend Ennaifer.

Contactée par BN check jeudi 26 novembre 2020, Mme Ennaifer a précisé que la redevance dédiée aux collectivités locales était en vigueur depuis 2012, sauf que la société avait décidé d’inclure celle-ci dans la facture de la consommation afin d’apporter plus de « transparence » et de « clarté » vis-à-vis de ses clients.

Notons que les « redevances pour prestations publiques payantes » sont dues à l'occasion des prestations publiques fournies par les collectivités locales. Parmi les contributions des collectivités locales figurent les travaux de généralisation de l'électrification et de l'éclairage public et la maintenance.

Selon l’article 91 du Code de la fiscalité locale, cette redevance est à la charge des abonnés au réseau électrique résidant dans le périmètre de la collectivité locale concernée. Elle est perçue au moyen des factures de la consommation de l'électricité et du gaz.

I.M.