Amendement du décret-loi 116 - Le SNJT n'a soumis aucune proposition de modification

Est-ce que le syndicat des journalistes a émis des propositions de modification dans le projet d'amendement du décret-loi 116 portant sur l’audiovisuel ?

Alors que le projet d'amendement est actuellement discuté en plénière, suscitant une véritable polémique, Oussama Khlifi, député et chef du bloc parlementaire de Qalb Tounes, a affirmé aujourd'hui, mardi 20 octobre 2020 : " Nous allons satisfaire les suggestions émises par le syndicat des journalistes".

Oussama Khelifi avait indiqué ce matin, que son parti, qui soutient l’initiative d’Al Karama, allait répondre à la demande du syndicat pour modifier l’article 7, portant sur la structure de la Haica, en permettant notamment aux syndicats de presse et aux non membres des syndicats de proposer deux membres.

Chose que dément le SNJT qui a indiqué, dans un communiqué publié ce mardi 20 octobre 2020, qu’il n’a soumis aucune proposition de modification dans le projet d’amendement du décret-loi 116 portant sur l’audiovisuel, contrairement à ce qu'a affirmé l’élu Qalb Tounes, Oussama Khelifi.

La plénière consacrée à l'examen du projet d’amendement du décret 116 proposé par Al Karama, se tient aujourd'hui à l’ARP. Plusieurs journalistes se sont rassemblés devant l’Assemblée pour protester contre l’initiative proposée par le bloc Al Karama pour l’amendement du décret-loi 116 sur l’audiovisuel.

Les manifestants criaient des slogans appelant à préserver l’indépendance des médias. De nombreuses affiches ont été levées tout autour de la place : « L’amendement du décret 116 ne doit pas passer » « Un député du peuple et non d’une chaine TV » « Non à l’argent politique ! ».

Trois blocs parlementaires ont décidé hier de boycotter la plénière dédiée à la proposition de loi, si la réunion du bureau de l’assemblée- prévue aujourd’hui- maintient le passage de cette proposition de loi au vote. Ces blocs sont : le bloc démocrate, le bloc de la Réforme nationale et le bloc Tahya Tounes.

