Covid-19 : les asymptomatiques sont-ils contagieux ?

Plusieurs mois après son apparition, la maladie Covid-19, ses symptômes, les facteurs de transmission du virus, SARS-Cov-2, qui en est responsable, et les protocoles de traitement demeurent difficiles à appréhender. Les contradictions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au sujet de la transmission du virus par les personnes asymptomatiques en sont, d’ailleurs la preuve. Ces covid+ invisibles sont-ils, oui ou non, contaminants ?

En juin, l’OMS a nié la possibilité d’une transmission du virus par des personnes asymptomatiques à des personnes saines la qualifiant de “très rare”, sans pour autant en avancer la preuve formelle.

L’Organisation a très vite effectué un petit rétropédalage expliquant que les personnes asymptomatiques étaient, plutôt, moins contagieuses que les personnes pré-symptomatiques.

Et la voici, maintenant, affirmative. Dans la section questions/réponses - mise à jour le 9 juillet - l’agence onusienne indique clairement ce qui suit : “D’après ce que nous savons actuellement, c’est surtout lorsque les personnes infectées présentent des symptômes qu’elles peuvent transmettre la COVID-19, ou également juste avant qu’elles développent des symptômes, quand elles se trouvent très près d’autres personnes pendant de longues périodes. Bien que quelqu’un qui ne développe jamais de symptômes puisse également transmettre le virus à autrui, on ne sait pas encore très bien dans quelle mesure cela se produit et davantage de recherches sont nécessaires dans ce domaine”.

L’OMS ajoute dans la même section en réponse à une autre question : “Les personnes infectées peuvent transmettre le virus à la fois lorsqu’elles présentent des symptômes et lorsqu’elles n’ont pas de symptômes (...) Même les personnes confirmées atteintes de COVID-19, mais qui n’ont pas de symptômes, devraient être isolées afin de limiter leur contact avec autrui”.

Le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) confirme, lui aussi, cette hypothèse sur la transmission du virus SARS-Cov-2 par les asymptomatiques. Cité par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergente (ONMNE), l’ECDC incombe même la recrudescence de la pandémie à ces porteurs sains de la maladie.

“Des études de modélisation mathématique ont suggéré que les individus asymptomatiques pourraient être les sources de la croissance de la pandémie Covid-19”, lit-on dans le document publié par l’ONMNE.

Selon ce même document, le risque de contamination par des personnes pré-symptomatiques est, tout de même, plus élevé “du fait de l’excrétion de l’ARN viral la plus élevée au moment de l’apparition des symptômes et sa diminution au cours de l’évolution”.

“Une étude en modélisation a conclu qu’en présence de mesures de prévention, les personnes pré-symptomatiques ont contribué de 48% à 62% des transmissions à Singapour et en Chine”, lit-on dans ledit document.

Pour expliquer la différence entre une personne asymptomatique ou porteur sain et une personne pré-symptomatique, l’OMS précise : “Les deux termes désignent des personnes qui n’ont pas de symptômes. La différence est que le terme asymptomatique désigne les personnes qui sont infectées, mais ne développent jamais de symptômes pendant la période d’infection, tandis que le terme présymptomatique désigne les personnes infectées qui n’ont pas encore développé de symptômes, mais dont l’état évolue et qui en développeront plus tard”.

En Tunisie, le ministère de la Santé continue de dépister exclusivement les personnes présentant des symptômes du Covid-19. Selon le dernier bilan publié le 11 octobre 2020, la Tunisie compte 32 556 cas covid+ depuis le début de la pandémie et jusqu'au 10 octobre.

N.J.