La présidence de la République concernant la suppression de la vidéo de Saïed : cest un problème technique

Ce mercredi 30 septembre 2020, les médias tunisiens dont Business News ont remarqué la suppression de Facebook de la vidéo de la réunion du conseil de sûreté nationale, où le président de la République, Kaïs Saïed, se prononce pour la peine de mort, suite au crime odieux perpétré contre la jeune Rahma.

Dans un communiqué publié quelques heures plus tard, la cellule de communication de la présidence de la République a affirmé que la vidéo en question n’a pas été supprimée du réseau social le plus suivi en Tunisie, mais qu’il y a eu un problème technique.

Et de soutenir, tout en s’excusant, que ses services sont en train de coordonner avec la direction de Facebook pour republier cette vidéo. La présidence a partagé le lien de la vidéo sur YouTube.

Bon à noter, techniquement, il n'existe pas de problème technique sur Facebook pouvant aller jusqu'à la suppression d'une publication. Les cas possibles sont soit la vidéo a été supprimée par le propriétaire du compte, soit la vidéo a été fortement signalée pour son contenu haineux ou contraires au règlement de Facebook, soit elle porte atteinte au copyright auquel cas Facebook avertit le propriétaire de la page avant de supprimer sa publication.

Pour rappeler au cours du discours précité, le président de la République s’est dit favorable à la peine de mort, déclenchant une vaste polémique. Il avait notamment déclaré à cette occasion : « En Tunisie, la peine de mort est toujours en vigueur et n’a pas été abolie. Le crime commis par l’assassin de Rahma est odieux et mérite la peine de mort, d’autant plus qu’il a déjà commis un meurtre et a été gracié par la suite ».

Vérification faite, il s'est aussi avéré que le suspect n'avait pas été gracié.

I.N