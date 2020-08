Les justifications infondées de Naoufel Saïed

Le frère du président de la République, Naoufel Saïed a publié un statut sur son profil, ce mercredi 26 août 2020, assurant que « le président de la République n’a pas demandé une séance extraordinaire consacrée au vote de confiance au nouveau gouvernement parce qu’il s’est référé à l’article 80 de la Constitution qui dispose que l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente en raison de l’état d’urgence ».

Une explication peu convaincante puisque le président de la République n’a pas annoncé l’activation de l’article 80 de la Constitution.

Ainsi, vérification faite par BN Check, auprès du professeur en Droit, Slim Laghmani, ceci n’est pas possible. En effet, il assure que l’état d’urgence décrété en Tunisie depuis la révolution, l'a été et l'est toujours en vertu du décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence. Il a souligné que l’état d’urgence en Tunisie n’a, donc, rien à voir avec l’article 80.

