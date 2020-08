Abdellatif Mekki dément avoir présenté des excuses aux Tunisiens

L’ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a démenti avoir présenté des excuses aux Tunisiens « pour s’être précipité en donnant son accord au chef du gouvernement pour ouvrir les frontières le 27 juin ».

Cette information, relayée hier par un « média » sur Facebook – qui l’a depuis retirée - et partagée sur certaines pages, est « fabriquée et infondée » selon l’ancien ministre

Rappelons que la Tunisie enregistre depuis des jours des taux record de contaminations locales au Covid-19. 116 ont été enregistrées rien qu’hier. Nombreux sont les Tunisiens qui estiment que la reprise et la recrudescence des cas Covid+ est due à l’ouverture prématurée des frontières, au fait que certains pays n’auraient jamais dû être classés en liste verte et orange, mais aussi à cause du non-respect du protocole d’auto confinement exigé pour certains autres.

Ils dénoncent ainsi sur la toile ce qu’ils qualifient de décision « inconsciente et irréfléchie ».

