Le président et les vice-présidents du Parlement seront-t-ils élus chaque année ?

Les internautes ont partagé ce jeudi 9 juillet 2020 une information disant que l’ARP a voté l’amendement de l’article 13 du règlement intérieur pour élire le président de l'Assemblée, les vice-présidents, les chefs des blocs et le bureau de l'assemblée à chaque session parlementaire, qui se tient une fois par an.

La commission du règlement intérieur a approuvé hier, mercredi, la recomposition des commissions et du bureau de l’ARP, à l'exception du président et des vice-présidents, à l'ouverture de chaque session parlementaire ordinaire, soit chaque année, selon les exigences fixées par l’article 47 du règlement intérieur.

L'amendement de l'article 13 qui propose la réélection du président du Parlement et des vice-présidents chaque année n'est pas passé. Les députés d'Ennahdha s'y étaient opposés. Ainis, les députés se sont mis d'accord pour continuer à mettre en œuvre les dispositions du règlement qui prévoit l'élection du président et des deux vice-présidents pour un mandat complet (5 ans). Il a également été convenu que la nouvelle composition du bureau et des commissions et les quotas des blocs devraient être fixés avant le 31 juillet de chaque année, et que cela se fasse sur la base de la taille des blocs le 15 juillet, révision adoptée à l'unanimité par la commission.

M.B.Z