La STB Bank célèbre son intégration à linitiative Swift GPI

Désormais première banque Swift GPI en Afrique du Nord, la Société Tunisienne de Banque (STB Bank) a organisé, lundi 16 décembre 2019, une réception pour fêter dignement l’événement, en présence du ministre des Finances Ridha Chalghoum, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Marouen Abassi, de la présidente du Conseil d’administration de la banque Nejia Gharbi et de son directeur général Lotfi Debbabi, du président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers Habib Haj Gouider ainsi que de hauts cadres de Swift Mena et des invités de prestige.

Swift GPI (global payment innovation) est une technologie qui permet aux banques d’offrir aux entreprises un service de paiements transfrontaliers plus rapide, plus transparent et traçable.

Dans une déclaration à Business News Marouen Abassi a estimé : «C’est une grande innovation parce que cela va assurer beaucoup de rapidité et de fluidité au niveau des transactions financières. Si en plus c’est une banque publique qui a pu le faire, c’est quelque chose de très important», en rappelant les difficultés par les quelles sont passées les banques publiques.

Et d’ajouter : «Aujourd’hui elles –NDLR les banques publiques– sont capables d’être dans l’innovation. Et comme vous l’avez vu, l’équipe du projet est une équipe jeune. La direction générale de la Banque leur a accordé beaucoup de confiance et vous voyez que la confiance et le talent finissent par payer ».

Ridha Chalgoum a affirmé, pour sa part : «C’est une nouvelle étape, qui démontre que les bases nécessaires pour faire de l’innovation sont là : le système d’information de la banque supporte ce type d’innovation. Le digital n’est pas un choix mais une obligation. Toutes les banques doivent passer par là. Nous sommes très contents que ça soit une banque publique qui le réalise avec des compétences tunisiennes»

Il a poursuivi : «Notre économie est une économie ouverte et tous les services - financier, logistique ou autre - doivent être au niveau de ce qui se passe à l’international. C’est aussi des éléments de compétitivité qui vont nous permettre de faire la relance tant attendue ».

Nejia Gharbi a noté que la banque est en pleine transformation digitale qu’elle opéré un changement de culture pour donner suite aux attentes des clients. La STB a ainsi suivi un contrat travail et le mangement est satisfait des résultats, les indicateurs de la banque ayant sensiblement évolué.

Lotfi Debbabi a expliqué que la STB s’est fixée comme choix l’innovation, qui n’est pas un produit qui se vend ou s’achète, mais qui est une culture ainsi qu’une rupture avec l’existant. Ainsi, la STB dispose de 800 nouveaux jeunes talents qui ont ramené la moyenne d’âge au sein de l’établissement à un âge inférieur à 30 ans. Ainsi, 35% de l’effectif a moins de 30 ans et 65% sont de niveau universitaire. La banque veut ainsi changer la donne grâce à ces jeunes talents, l’imagination et la digitalisation.

Ainsi, la satisfaction client est devenue son principal souci, non seulement en back office, mais aussi en back office, ce qui change toute la donne selon le DG.

Le contrat avec Swift a été signé au mois de février 2019 et une équipe a été chargée dès lors d'opérer les changements qui s’imposent. D’ailleurs et toujours selon lui, la STB a reçu déjà deux demandes d’apprentissage de deux autres banques.

S’agissant des avantages de cette nouvelle technologie, Lotfi Debbabi a affirmé que 3 mots la décrivent assez bien : vitesse avec des virements opérés en 6h, sécurité et suivi de bout en bout. Il est également possible aux clients de faire le suivi directement grâce au mobile banking.

Cette nouvelle technologie va permettre de distinguer la banque, qui ne cesse pas d’évoluer. Dans une déclaration à Business News, le DG a ainsi confirmé que «la banque est sur la bonne voie» «La STB est en train de respecter son business plan 2016-2020 et nous avons même dépassé, pour certains critères, les objectifs assignés», a-t-il indiqué. Et de révéler : «Pour cette année, nous allons donc réaliser un PNB avoisinant les 560 millions de dinars avec un résultat net qui dépasserait les 120 millions de dinars, ce qui repositionne la STB dans sa position d’avant à savoir sur le podium ».

«Grâce à sa transformation, son plan de rajeunissement, son nouveau système d’information et sa nouvelle stratégie commerciale, elle est en train de respecter pleinement les objectifs qui lui sont assignés. D’ici fin 2020, nous devons revoir une nouvelle trajectoire et un nouveau plan d’action pour la stratégie 2021-2025», a-t-il aussi précisé.

Pour sa part, Sido Bestani, représentant de Swift Mena, a souligné que grâce au GPI, le bénéficiaire reçoit son virement en 24h maximum, contre 4 à 5 jours avant. Cette technologie permet ainsi, rapidité, traçabilité et transparence des transactions, d’ailleurs 65% des transactions transfrontalières effectuées sont GPI.

Cette intégration au Swift GPI permettra ainsi à la STB d’entrer dans une nouvelle ère et de poursuivre ses avancées, dans un monde en perpétuel changement grâce aux développements technologiques rapides.

I.N