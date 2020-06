Mensonges et altercations à lARP !

Le journaliste et chroniqueur à Attessia, Houcem Hamad, plus connu pour son rendez-vous caustique « caméra Houcem », s’est donné à cœur joie d’épier les moindres faits et gestes des élus du peuple lors de la séance d’audition du gouvernement notamment, mais aussi partout où il ne « devait pas » se trouver.

La rubrique diffusée hier, vendredi 26 juin 2020, n’a pas manqué de perles. On y voit notamment le député Ennahdha, Ameur Laârayedh, dans la salle d’embarquement de l’aéroport Tunis-Carthage, en partance pour la France, un jour avant l’ouverture officielle des frontières. Très gêné d’être tombé nez à nez avec le journaliste, il a fait du mieux qu’il a pu pour esquiver les questions de Houcem Hamad et essayer de le « chasser ».

On y voit aussi le député élu sur les listes de « La voix des agriculteurs », Fayçal Tebini, à l’ARP dossiers sous les bras, très pressé d’assister à la plénière consacrée aux cent jours du gouvernement. Le même Tebbini qui avait déclaré le 10 juin qu’il suspend sa mission parlementaire jusqu’au 25 juillet 2020, en guise de protestation contre le rejet de la motion exigeant excuses et réparations de la République française pour la période coloniale. Epinglé par Houcem Hamad, le député a préféré jouer la carte de la plaisanterie affirmant qu’il est de retour pour faire plaisir à son père.

La plénière a aussi été le théâtre de nombreux accrochages. D’abord le chef du gouvernement qui prononce un malheureux « Yebta Chwaya » [Ndlr : Tintin !] offusquant certains députés et poussant carrément d’autres à quitter l’hémicycle. Et puis une rixe entre le député de Tahya Tounes, Mehdi Ben Gharbia et le député indépendant Safi Saïd qui finit en échange d’insultes. « Tu n’as pas une once de virilité, tu n’as pas honte ! » crie Ben Gharbia sur Safi Saïed qui prenait ses papiers pour quitter aussi la salle.

La plénière de jeudi dernier a été une véritable aubaine pour la caméra affûtée de notre confrère Houcem Hamad qui ne manque jamais de régaler son public avec les frasques et les cachoteries des politiciens.

M.B.Z