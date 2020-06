Saïd Jaziri à Mohamed Abbou : si tu t'es cousu la bouche, moi je parlerai !

Le député Errahma et patron de la radio du Coran, Saïd Jaziri a réagi, ce lundi 22 juin 2020, à la saisie de ses équipements lui permettant la diffusion illégale au gouvernorat de Sfax, tout comme sur le Grand Tunis, d’ailleurs.

Saïd Jaziri a montré l’état des lieux après la saisie du matériel, sur ordre du gouverneur de Sfax. Un terrain vétuste et un local délabré, mais qui contient des équipements lui permettant la diffusion radiophonique. A cette occasion, il s’est adressé au ministre d’Etat chargé de la lutte contre la corruption : « Si vous vous êtes cousu la bouche, je ne le ferai pas. Je vais parler et dénoncer ces pratiques. Je suis député et je ferai parvenir ma voix. Vous avez appris l’injustice de l’ère Ben Ali, alors ça aurait dû être différent et vous auriez pu défendre les droits et les libertés ».

Saïd Jaziri qui a failli perdre son siège au Parlement pour avoir eu recours à sa radio illégale, malgré les multiples avertissements de la Haica, poursuit son infraction à la loi et a même entamé la diffusion à Sfax. Pour se venger, il a promis de se plaindre à dieu pour cette injustice.

S.H