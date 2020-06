Les Maghrébins exclus du monde arabe

« Instruisez-vous, les Maghrébins ne sont pas des Arabes ». Des internautes des pays de la péninsule arabique mènent une campagne sur le réseau social Twitter, pour « corriger l’histoire ».

Pour certains, les habitants des pays nord-africains et en particulier, les Tunisiens, les Algériens et les Marocains, ne sont pas d’origine arabe.

Une nouvelle carte du monde arabe, circule, d’ailleurs, sur Twitter. Sur cette carte, les Maghrébins ont été classés d’origine berbère (amazighe) les Egyptiens ont eu droit à l’étiquette copte.

Et pour cause, les affrontements armés qui ont éclaté, il y a de cela quatre jours, dans le quartier des Grésilles à Dijon dans l’ouest de la France, entre des membres de la communauté maghrébine et quelques uns de la communauté tchétchène en représailles après qu’un Tchétchène a été passé à tabac dans un bar à chicha.

L’incident de trop que les internautes arabes n’ont pas pu digérer en voyant les tweets relayant l’affaire en mentionnant des violences entre des gangs tchétchène et arabe.

Un internaute, fier d’être arabe, a écrit sur Twitter : « Les Arabes sont une race supérieure. Ceux qui parlent arabe ne peuvent pas devenir Arabes (…) Les Arabes existent uniquement dans la péninsule arabique ».

Un autre a écrit : « Les Arabes sont seulement dans la péninsule arabique (…) Les Nord-africains, ne sont pas Arabes, le Maroc, l’Algérie bla bla bla ne sont pas Arabes. Les Arabes sont originaires des pays riches et ce ne sont pas des réfugiés ».

