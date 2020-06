Fathi Laâyouni devient plus que jamais la risée du web

Le maire du Kram, Fathi Laâyouni est devenu, ce jeudi 11 juin 2020, source de moqueries sur les réseaux sociaux.

Suite à sa déclaration donnée sur les ondes de la radio IFM, faisant part de « son exaspération à la suite de la visite au Kram du président de la République, Kaïs Saïed sans l’informer », les internautes n’ont pas manqué de créativité en matière d’ironie et de blagues. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, puisqu'on trouve de grands intellectuels comme Olfa Youssef, des poètes comme Walid Ahmed Ferchichi ou des magistrats de renom comme Walid Lougani et Kalthoum Kennou.

Entre ceux qui tenteraient l’immigration clandestine au Kram ou ceux qui devront solliciter un visa pour s’y rendre afin de prendre un café, les exemples ne manquent pas.

Il faut dire que le maire est allé au bout de sa réflexion, considérant que la visite du président de la République est inconstitutionnelle, omettant que cette même Constitution garantit le droit de déplacement sur tout le territoire à tous les Tunisiens.

S.H