Les fans d'Ennahdha lâchent leur parti pour se jeter dans les bras dAl Karama

Le mouvement islamiste Ennahdha est au creux de la vague. Le parti a provoqué l’ire de ses sympatisants. En cause, la décision des élus nahdhaouis de ne pas voter en faveur de la motion de demande d’excuses à la France durant la plénière du mardi 9 juin 2020.

Présentée par la coalition Al Karama – considérée bras droit d’Ennahdha – cette motion a été rejetée faute de quorum (109 voix). Seuls 77 députés ont voté pour, cinq contre et 46 se sont abstenus, dont des élus d’Ennahdha. Une décision qui est tombée comme un couperet sur les partisans du parti.

Et comme si cela ne suffisait pas, Ennahdha s’est enfoncé davantage en publiant tard dans la nuit de mardi à mercredi 10 juin 2020, un communiqué condamnant toute forme de colonisation. Le parti islamiste a exprimé son inquiétude devant des initiatives du type de la motion sans aucune coordination avec les organes de l'Etat chargés de la politique extérieure.

Un communiqué auquel les internautes partisans du mouvement islamiste ont violement réagi sur la page Facebook du parti. Certains ont dénoncé la « lâcheté » des dirigeants d’Ennahdha et de ses députés. D’autres, plus pessimistes, ont avancé que le parti avait signé son arrêt de mort en refusant d’appuyer la motion d’Al Karama. Quelque uns ont même annoncé publiquement qu’ils allaient se ranger du côté d’Al Karama et voter en sa faveur dans les prochaines élections législatives.

Voici quelques exemples de commentaires postés sur la page d’Ennahdha :

« Malheureusement, le 10 juin 2020 marque la fin d’Ennahdha. Le parti vient de perdre 80% de sa base d’électeurs ».

« Au diable ! Vous allez constater les répercussions de ce que vous faites lors des prochaines élections. Une partie de ceux qui ont voté pour vous, voterons pour la colaition Al Karama la prochaine fois et j’en suis le premier ».

« Quel gâchis pour ce mouvement que nous avons défendu avec hargne et convaincu les gens de voter pour lui. C’est le début de la fin, souvenez-vous de mes paroles ».

« Au revoir ! Vous vous êtes condamnés à la mort (…) Bienvenue à Al Karama. Nous nous verrons en 2024 ».

« Malheureusement, à chaque fois vous nous prouvez que nous nous sommes mépris sur vous ».

« Dès aujourd’hui, tout notre soutien et nos voix sont à la coalition Al Karama… Le mouvement Ennahdha a trahi la patrie et la révolution pour la énième fois, mais cette fois au profit de l'occupant… ».

