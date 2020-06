La starlette de lARP

Les députés d’Al Karama ont brillé en créativité ce mardi 9 juin 2020 à l’occasion de la motion qu’ils ont présentée pour demander des excuses à la France.

Les uns ont mis des autocollants sur leur chemise ou leur t-shirt et les autres ont mis un accoutrement, comme cette députée.

Un goût de quoi faire jalouser Chanel et Céline, mais puisque les goûts et les couleurs ne se disputent pas, on pourrait éventuellement proposer à El Karama d’organiser le festival annuel du Kitch, ses membres risquent d’y rafler beaucoup de prix.

R.B.H.