Soumaya Ghannouchi : Lhéritage intellectuel de Rached Ghannouchi restera vivant

La fille de Rached Ghannouchi, Soumaya, a répondu, dans la soirée de jeudi 4, aux détracteurs de son père, le Grand maître du parti islamiste Ennahdha.

« Il a perturbé deux dictatures, on l’a assigné à résidence et condamné à la peine de mort… Mais le voici encore debout s’élevant jusqu’aux nuages. Son esprit vif, sa longue haleine et sa sérénité ont toujours été et resteront les armes avec lesquelles il triomphe de ses adversaires. Il les observe alors qu’ils se battent dans l’obscénité, les cris et les incitations à la haine… Les braillards passeront et Ghannouchi et son héritage intellectuel et politique resteront vivants face aux tyrans et aux clowns », a-t-elle écrit sur Facebook.

Habituée des attaques violentes et enflammées contre les adversaires politiques du parti islamiste, Soumaya Ghannouchi est la rédactrice en chef de Meem Magazine. Un média dont elle n'hésite pas à se servir pour régler ses comptes politiques.

Rached Ghannouchi a fait l’objet, mercredi 3 juin, d’une audition au Parlement. Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a été descendu en flammes par quelques députés, en particulier la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi et l’élu du bloc Démocrate, Mongi Rahoui, pour ses « dépassements diplomatiques ».

N.J.