Quand la Nasa fait la promo de Djerba

Le site Nasa Earth a publié le 26 mai 2020 une image satellite des sites où ont été tournées des scènes des films cultes Star Wars à Ajim sur l’île de Djerba.

La Nasa a rappelé que le vaisseau sur lequel se sont évadés Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Han Solo et Chewbacca, le Falcon Millennium , a depuis inspiré le nom d'une série de fusées notamment le SpaceX Falcon 9 dont le lancement prévu hier a été reporté en raison de mauvaises conditions météorologiques.

La Nasa a quand même relevé l’état de délabrement des décors, pourtant sites touristiques par excellence vu le nombre de fans inconditionnels de la saga Star Wars. En effet, les sites sont à peine visibles sur l’image satellite prise le 4 mai par l’Imager Operational LI (OLandsat 8). « À la périphérie nord d'Ajim, il y a un autre décor de Star Wars, la demeure au désert d'Obi-Wan. Les scènes ont été filmées dans une ancienne mosquée qui existe toujours mais qui est devenue un espace de stockage pour les équipements de pêche » souligne l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace.

Le filon du tourisme dédié à la saga Star-Wars reste largement sous exploité en Tunisie et les décors sont très peu préservés. A Ajim comme sur d’autres sites il ne reste que des décors défraichis d’une saga qui a réalisé plus de quarante milliards de dollars depuis son lancement en 1977.

Comparé à d’autres pays, la Tunisie ne tire qu’un profit très limité de ce succès et les fans sont nombreux à exprimer leur amertume devant un tel laisser-aller.

D’autres pays au contraire engrangent des gains considérables grâce au tourisme dédié aux séries et aux films à succès. En Irlande des dizaines de milliers de touristes visitent chaque année les sites de tournage de la série Game Of Thrones, idem pour les sites en Islande qui a aussi flairé la manne touristique à tirer de la série devenue culte. Les décors de la trilogie « Le seigneur des anneaux » et de la trilogie « Le Hobbit » sont minutieusement entretenus en Nouvelle-Zélande et ont permis au tourisme de décoller avec des recettes évaluées à des millions de dollars.

M.B.Z