L'association SOS villages denfants autorisée à récolter les dons de la zakat

L’association SOS villages d’enfants a annoncé, dans un communiqué partagé ce mercredi 20 mai 2020, sur les réseaux sociaux, avoir obtenu l’autorisation de la présidence du gouvernement pour lancer la récolte de dons, issus notamment de la zakat, via s SMS.

L’association a précisé que le service, qui coûte 1,750dt par SMS, sera activé à partir de minuit aujourd’hui et sur une durée de trois mois. Le numéro à composer est le 85510. Les messages envoyés sont exemptés de TVA et peuvent être envoyés vides ou avec le texte SOS dans le cœur du message.

SOS villages d’enfants a aligné le montant du don sur celui annoncé par le mufti de la République, Othman Battikh, pour la Zakat El-Fitr pour encourager les donateurs.

L’association a enfin salué les efforts de tous les intervenants et leur réactivité, en particulier l’INTT, les trois opérateurs, Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo ainsi que la société de services Jet Multimedia et la présidence du gouvernement.

M.B.Z