Haythem El Mekki : Le jeu va commencer !

Le journaliste et chroniqueur, Haythem El Mekki, est sorti de son silence à travers un statut publié, ce dimanche 17 mai 2020, pour répondre à la campagne déclarée à son encontre par les députés Al Karama, assurant que personne ne devrait s’interroger à propos de la dégradation du niveau.

« Depuis l’incident, j’ai gardé le silence, je n'ai rien dit hormis des éclaircissements à propos de quelques fausses données. Apparemment, le cahier des charges de « Top Rojla » [le summum de la virilité] indique que lorsque quelqu’un se fait insulter, tout le quartier, les familles et même tout un bloc parlementaire doivent se mobiliser et venir à son secours. Ils vont jusqu’aux menaces de poursuites judiciaires. Vous n’avez rien compris, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Je ne pleurniche pas et quand j’entame une bataille je l’achève. Je suis bien entraîné avec vos supérieurs et je n’ai pas de supérieurs au sens où vous l'entendez. Je vais commencer à tout balancer, et que personne ne vienne m’interroger à propos de la baisse du niveau. D’ailleurs, est-ce ainsi que doivent être les députés et les politiciens ? N’avez-vous pas dit qu’il ne faut pas être mauvais joueur ? Mettez vos baskets alors, le jeu va commencer !».

Rappelons que depuis les insultes proférées par le porte-parole Al Karama Seif Eddine Makhlouf à l’encontre du journaliste Haythem El Mekki en direct sur les ondes de Mosaïque Fm, ce dernier fait l’objet d’une campagne de dénigrement sans précédent menée par les députés et les sympathisants Al Karama sur les réseaux sociaux.

S.H