Fayçal Derbel réprime la liberté dexpression des Tunisiens résidents à létranger

Après les propos indécents du député Safi Saïd, Fayçal Derbel, député indépendant Ennahdha, et ex conseiller de l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed a publié, ce samedi 16 mai 2020 un statut qui a suscité une vive polémique et l’indignation des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) et des binationaux.

Réagissant à la proposition de l'ex vice-président de l’Université Paris Dauphine Elyès Jouini préconisant l’application d’un impôt sur la fortune, qui permettrait d’établir une justice fiscale, le député Fayçal Derbel, a estimé qu’« il est inadmissible qu’un Tunisien résident à l’étranger fasse ce genre de proposition en ne connaissant rien au système tunisien et à la Tunisie profonde ».

Le long statut du député et ancien conseiller du chef du gouvernement a suscité une grande indignation des résidents à l’étranger, considérant que sa position constitue une violation d’un droit fondamental qu’est la liberté d’expression, d’autant plus que les TRE sont avant tout des Tunisiens jouissant pleinement de tous leurs droits.

S.H