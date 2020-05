Abdellatif Mekki appelé à faire preuve de plus dhumilité

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a publié hier, dimanche 10 mai 2020, un statut sur les réseaux où il exprime sa fierté d’avoir mené à bien la lutte contre le Covid-19.

« Que la réussite est merveilleuse et honorable quand on compte sur les scientifiques et leur rôle, c’est une approche sage dans la gestion et le leadership » a écrit le ministre.





Très vite, de nombreux internautes ont remis les choses dans leur contexte, rappelant à Abdellatif Mekki qu’il ne doit pas s’attribuer tout le mérite surtout que le comité scientifique de lutte contre le Covid-19 avait déjà été mis en place du temps de sa prédécesseure, la ministre Sonia Ben Cheikh.

Certains l’ont appelé à se rappeler du travail colossal du personnel médical et paramédical dans les hôpitaux publics et à faire preuve d’un minimum d’humilité, surtout que des centaines d’autres n’ont pas lésiné sur les éloges envers le ministre désormais hissé au rang de héros salvateur.

Le ministère de la Santé a indiqué hier, dimanche 10 mai, qu'aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée sur l’ensemble des 292 prélèvements effectués le 09 mai. 10 autres cas positifs concernent d'anciens patients. Le bilan national reste donc stable à 1032 cas confirmés sur un total de 32.818 prélèvements Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z