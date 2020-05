Arbia Hamadi menace de simmoler à lavenue Habib Bourguiba

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, hier samedi 9 mai 2020, la blogueuse Arbia Hamadi a lancé un appel de détresse aux Tunisiens en général et au bâtonnier des avocats en particulier ainsi qu’aux artistes arabes et aux médias, en raison « des attaques et des humiliations » qu’elle affirme subir après avoir porté plainte contre l’homme d’affaires Slim Chiboub, qu'elle accuse d’harcèlement sexuel.

La blogueuse a accusé l’avocat Mounir Ben Salha de porter atteinte à son honneur, tout en soulignant « son ignorance des détails de l’affaire ». Elle a aussi affirmé l’existence de parties tentant de fausser et de détourner l’affaire en y intégrant l’espérance sportive de Tunis.

Dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Arbia Hamadi a menacé de s’immoler avec de l’essence à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis si elle ne bénéficie pas d’un procès équitable.

Pour rappel, la blogueuse a déjà partagé une vidéo le 29 avril 2020 dans laquelle elle annonce sa plainte contre Slim Chiboub pour harcèlement sexuel.

R.A